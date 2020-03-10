Adem Ljajic, tepkisinin nedenini açıkladı

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, yönetici Emre Kocadağ ve hocası Sergen Yalçın'a tepkisinin nedenini anlattı. İşte detaylar...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Adem Ljajic, tepkisinin nedenini açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2020 10:12
Beşiktaş'ta Adem Ljajic tartışması mutlu sonla noktalandı. Ankaragücü maçında attığı golü kutlamayan, önce kulaklarını tıkayıp 'Sizi duymuyorum' ardından da eliyle 'Çok konuşmayın' işaretleri yapan Ljajic, yöneticilere işin arka planını anlattı.

Yönetici Emre Kocadağ ve teknik patron Sergen Yalçın ile görüşen Ljajic, "Beşiktaş taraftarını seviyorum, onlara bir yanlışım olmuşsa özür dilerim. Amacım taraftarımızı kırmak değildi. Hakkımda yazılanlara karşı doluydum ve bunun patlamasını yaşadım" dedi.

Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı haberleri nedeniyle birikim yaşadığını belirten Ljajic, "Koronavirüs kapmışım, ailemle karantinadaymışım. Bunlar tamamen yalan. Gece hayatım olduğu söyleniyor. İdmandan eve, evden idmana gidiyorum. Son zamanlarda performansım istediğim gibi değil. Çalışarak daha iyi olacağım" diye konuştu.

Siyah-beyazlı yönetici Emre Kocadağ, Ljajic'e "Senin yanındayız" karşılığını verdi. Teknik direktör sergen Yalçın da hafta boyunca oyuncusuyla daha yakından ilgileneceğini yöneticilere iletti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için