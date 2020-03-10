Beşiktaş'ta Adem Ljajic tartışması mutlu sonla noktalandı. Ankaragücü maçında attığı golü kutlamayan, önce kulaklarını tıkayıp 'Sizi duymuyorum' ardından da eliyle 'Çok konuşmayın' işaretleri yapan Ljajic, yöneticilere işin arka planını anlattı.Yönetici Emre Kocadağ ve teknik patron Sergen Yalçın ile görüşen Ljajic, "" dedi.Koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı haberleri nedeniyle birikim yaşadığını belirten Ljajic, "" diye konuştu.Siyah-beyazlı yönetici Emre Kocadağ, Ljajic'e "Senin yanındayız" karşılığını verdi. Teknik direktör sergen Yalçın da hafta boyunca oyuncusuyla daha yakından ilgileneceğini yöneticilere iletti.