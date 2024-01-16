Adem Büyük, 3. Lig'den 2. Lig'e geçiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Vanspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Bucaspor 1928 gözünü transfere çevirdi.



Devre bitmeden birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran ve Van deplasmanına 16 kişilik kadroyla giden sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ü gündemine aldı.



Karşıyaka ile yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki forvetle temasa geçen yönetimin olumlu dönüş aldığı ve en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği belirtildi.



Yaz döneminde 3'üncü Lig'in İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya gelen Adem, yeşil-kırmızılılarda 12 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Adem kariyerinde, 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması da giydi.



