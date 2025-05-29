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Adem Asil Avrupa şampiyonu

Milli cimnastikçimiz Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası All-Around Erkekler Finali'nde 82.398 puanla altın madalya kazandı.

calendar 29 Mayıs 2025 22:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Adem Asil Avrupa şampiyonu
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Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 4. gününün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali yapıldı.

Yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini sunan Adem Asil, elde ettiği 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Adem Asil, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.


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