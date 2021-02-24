Adanaspor'da kaleci Karacic'in durumu takip ediliyor

Adanaspor'dan, maçta rahatsızlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Goran Karacic için açıklama geldi.

Haber; AA
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Adanaspor'da kaleci Karacic'in durumu takip ediliyor
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24 Şubat 2021 23:11
TFF 1. Lig'de konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Adanaspor, maçta rahatsızlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Goran Karacic hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Goran, Giresunspor maçı esnasında tansiyonun düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Goran'ın yarın daha detaylı tetkikleri yapılacaktır. Kalecimiz Goran Karacic şu an tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolündedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.



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