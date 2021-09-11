TFF 1. Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Menemenspor'u ağırladı.



5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Adanaspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Evren Korkmaz, 66. dakikada Samed Kaya ile 6., 72. ve 86. dakikalarda Ognjen Ozegovic ve 89. dakikada Ahmethan Köse attı. Menemenspor'un sayılarını ise 24. dakikada Mohamed Sabbah ve 69. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.



Bu sonucun ardından Adanaspor ilk galibiyetini aldı ve 5 puanla 8. sırada yer aldı. Menemenspor ise üst üste 3. kez mağlup oldu ve 3 puanla 15. sırada yer buldu.



Adanaspor, gelecek hafta Denizlispor deplasmanına gidecek. Menemenspor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.



