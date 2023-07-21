Adana Demirspor transferi açıkladı

Adana Demirspor, Andreaw Gravillon'u transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor transferi açıkladı
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21 Temmuz 2023 18:32
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, stoper Andreaw Gravillon'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Andreaw Gravillon'un bonservis bedeline dair henüz bir açıklama yapılmadı.

7 MAÇA ÇIKTI

Devre arasında Torino'ya transfer olan Andreaw Gravillon 7 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmlarda skor katkısı sağlayamadı.

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