Adana Demirspor transferi açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, stoper Andreaw Gravillon'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Andreaw Gravillon'un bonservis bedeline dair henüz bir açıklama yapılmadı.
7 MAÇA ÇIKTI
Devre arasında Torino'ya transfer olan Andreaw Gravillon 7 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmlarda skor katkısı sağlayamadı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Andreaw Gravillon'un bonservis bedeline dair henüz bir açıklama yapılmadı.
7 MAÇA ÇIKTI
Devre arasında Torino'ya transfer olan Andreaw Gravillon 7 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmlarda skor katkısı sağlayamadı.