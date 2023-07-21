Adana Demirspor transferi açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, stoper Andreaw Gravillon'u kadrosuna kattığını duyurdu.



Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuyla 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.



Andreaw Gravillon'un bonservis bedeline dair henüz bir açıklama yapılmadı.



7 MAÇA ÇIKTI



Devre arasında Torino'ya transfer olan Andreaw Gravillon 7 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmlarda skor katkısı sağlayamadı.



