Adana Demirspor, seriyi sürdürmek istiyor!

Geçtiğimiz sezon Vincenzo Montella yönetiminde tarih yazan Adana Demirspor, bu sezon da aynı şeyi Patrick Kluivert yönetiminde yapmaya hazırlanıyor.



Milli araya 3. sırada giren Akdeniz ekibi, Trabzonspor galibiyetiyle sahasında 5'te 5 yaparken, üst üste 3. zaferinin altına imza attı. Adana ekibi, ilk 5 hedefiyle birlikte oynadığı futbolla da rakiplerine korku saldı.



Adana Demirspor, milli aradan sonra Fatih Karagümrük deplasmanında da serisini sürdürmek istiyor.



"MAÇ MAÇ İLERLEYECEĞİZ"



Kluivert önderliğinde, kalecisinden golcüsüne kadar takımın her dinamiğinin güzel işlemesinin dikkati çektiği Adana Demirspor'da Hollandalı hoca, rehavet uyarısında bulundu.



Ayaklarının yere basması gerektiğini söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Hedefimize maç maç ilerleyeceğiz. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Karagümrük karşısında da daha önceki maçlarımızda olduğu gibi mutlak galibiyet hedefliyoruz. Çalışmalarımızı galibiyet üzerine yapıyoruz" diye iddialı konuştu.



