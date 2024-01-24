Adana Demirspor, Michut'un opsiyonunu kullandı

Adana Demirspor, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Edouard Michut'un bonservisini aldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Akdeniz temsilcisinin Michut'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandığı kaydedildi.
Paris Saint-Germain'in, Michut'un satışından yüzde 20 pay sahibi olduğu belirtildi.
Adana Demirspor'da 11 maça çıkan 20 yaşındaki Michut, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Akdeniz temsilcisinin Michut'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandığı kaydedildi.
Paris Saint-Germain'in, Michut'un satışından yüzde 20 pay sahibi olduğu belirtildi.
Adana Demirspor'da 11 maça çıkan 20 yaşındaki Michut, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.