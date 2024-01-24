Adana Demirspor, Michut'un opsiyonunu kullandı

Adana Demirspor, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Edouard Michut'un satın alma opsiyonunu kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, Michut'un opsiyonunu kullandı
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24 Ocak 2024 12:56
Son güncelleme 24 Ocak 2024 12:59
Adana Demirspor, sezon başında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Edouard Michut'un bonservisini aldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Akdeniz temsilcisinin Michut'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandığı kaydedildi.

Paris Saint-Germain'in, Michut'un satışından yüzde 20 pay sahibi olduğu belirtildi.

Adana Demirspor'da 11 maça çıkan 20 yaşındaki Michut, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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