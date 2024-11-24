Adana Demirspor, ligde ilk galibiyetini arıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor, ligde ilk galibiyetini arıyor
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24 Kasım 2024 13:54
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.

 
 
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