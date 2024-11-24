Adana Demirspor, ligde ilk galibiyetini arıyor

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.
Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Ligde 2 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor, 12 puanla 14. sırada yer alan rakibi karşısında ilk galibiyetini arayacak.