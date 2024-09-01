Adana Demirspor'da Semih Güler'den örnek davranış

Adana Demirspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Semih Güler, Galatasaray ile oynadıkları maçta neden iki farklı renkte krampon giydiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da Semih Güler'den örnek davranış
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01 Eylül 2024 13:09
Evinde Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Adana Demirspor'da kendi kalesine gol atan Semih Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

29 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda neden iki farklı renkte krampon giydiğini açıkladı.

Güler, Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için bu hareketi yaptığını ifade etti.

İşte Güler'in o açıklaması;

"Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır.

Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım.

Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır."

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