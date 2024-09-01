Adana Demirspor'da Semih Güler'den örnek davranış

Semih Güler: "Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım." pic.twitter.com/JMikKgYZif



— Sporx (@sporx) September 1, 2024

Evinde Galatasaray'a 5-1 mağlup olan Adana Demirspor'da kendi kalesine gol atan Semih Güler'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.29 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımda neden iki farklı renkte krampon giydiğini açıkladı.Güler, Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için bu hareketi yaptığını ifade etti.İşte Güler'in o açıklaması;