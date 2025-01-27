Adana Demirspor'da ayrılık kararı!

Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'da ayrılık kararı!
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27 Ocak 2025 17:10
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da ayrılık kararı geldi.

A Spor'un haberine göre, Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Mustafa Dalcı için resmi açıklamanın kısa süre ieçrisinde yapılması bekleniyor.

Adana Demirspor'un başında bu sezon 10 maça çıkan Mustafa Dalcı, 3 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı.

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