Acun Ilıcalı, resmen Hull City'nin sahibi

İngiltere Championship ekibi Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın aldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Acun Ilıcalı, resmen Hull City'nin sahibi
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19 Ocak 2022 21:16
Hull City, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın alma işleminin tamamlandığını duyurdu.

Satın alma operasyonu, İngiltere Futbol Ligi tarafından onaylandı ve Acun Ilıcalı'nın kulüp üzerinde tam yetkili olduğu süreç başladı.

Acun Ilıcalı, imzalar atıldıktan sonra "Bugün en büyük hayallerimden birini gerçekleştirdiğim için mutluyum. Hull City ile güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Taraftarlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz çok büyük hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Bu süreçte gösterdikleri dostluk ve samimiyetten dolayı Allam ailesine teşekkür ediyorum. Bu güzel şehrin muhteşem taraftarlarıyla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." açıklamasını yaptı.

The Athletic'te yer alan habere göre; 6 aydır Hull City'i satın almak için uğraşan Ilıcalı'nın Allam ailesiyle yaklaşık olarak 24 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

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