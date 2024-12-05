Acun Ilıcalı: 'Galatasaray YouTube'ta illegal bahis var'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kendisi hakkında 'RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi' sözlerine A Spor'daki canlı yayında cevap verdi.
İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri:
"Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var."
"KENDİ KANALINDA İLLEGAL BAHİS VAR"
"Beni bu konuda aşağılayan Galatasaray başkanının kendi kanalında illegal bahis var. İllegal bahis, Galatasaray'ın YouTube hesabında duruyor. Ben milli maç veriyorum, bahis var diye ceza almışım, örneklendiriyor bunu. Neyle? Kendi formasına aldığı bahis reklamıyla. Sebep neymiş? TFF'ye yazı yollamış, onay vermiş. Erzurumspor Başkanı olsam, haber sitesiyle anlaştım deyip yollasam, polis değil ya bu TFF, belge geliyor sonuç itibarıyla, haber sitesiyle anlaştım, formama giydireceğim diyorsun, TFF evet diyor. Siz bu şirketin, illegal bahis şirket olduğunu bilmiyor muyuz? Yedik mi bunu! Aynı Eyüp maçı gibi yiyeceğiz mi bunu! Adam para getirecek, şirketle anlaşma yapacaksın, şirkete bakarsın, arkasında ne pislikler olduğu belli, çıkıyorsun canlı yayında kendi YouTube'unda aynı maç yüzünden beni aşağılıyorsun. Hoş bir şey değil."
"BENİM 1 LİRA BAHİSLE İŞİM OLMADI"
Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra beni zor duruma düşürmek için anlamsız operasyonlar yapılıyor. Savcılıklara abuk subuk ihbarlar yapılıyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra başıma gelenler. Başıma daha kötü şeyler gelebilir, buna inanıyorum. Bu iftiraları atanlar, aklımızın almayacağı bir iftira da atabilir, başıma her şey gelebilir. Korkum var mı, Allah'a şükür yok. Kaderimizde başka bir şey varsa olabilir.
Ben defalarca maç verdim, hiç böyle bir şey olmadı. Ben adalete güveniyorum. RTÜK'ün cezası var, onun devamında itiraz ettik. Cezanın da düzeleceğine inanıyorum. Ben 1 lira bahisle işim olmadı, illegal iş yapmadım. Karalanıyorum, bol bol gündeme geliyorum, yok şöyle yok böyle abuk subuk iftiralar. Bunda sorun yok, takıldığımdan değil..."
İşte Acun Ilıcalı'nın sözleri:
"Benim konuşmamla ilgili şöyle bir cevap veriyor; RTÜK'ten ceza yemiş kanalın sahibi... Resim bıraktım size, lütfen bakar mısınız? Resimde gördüğünüz şey Galatasaray'ın YouTube hesabındaki bir maç görüntüsü. Maçta kenardaki illegal bahis reklamlarını görüyor musunuz? Sayın Başkan, illegal bahis reklamından RTÜK'ten ceza yedi diyor. Milli maçı yayınladım, tabelada benle alakası olmayan Karadağ Federasyonu'nun sattığı, 1 lira almadığım bir reklam. RTÜK mahkeme değil bir kurul. Çok şikayet olur, biri özellikle çok şikayet ettirir, sizler ceza yiyebilirsiniz. Birçok kez kaldırdığımız ceza oldu. Bir kurul, karar verdi, saygı duyuyorum. Şu an Galatasaray YouTube hesabında duruyor o maç, illegal bahis var."
"KENDİ KANALINDA İLLEGAL BAHİS VAR"
"Beni bu konuda aşağılayan Galatasaray başkanının kendi kanalında illegal bahis var. İllegal bahis, Galatasaray'ın YouTube hesabında duruyor. Ben milli maç veriyorum, bahis var diye ceza almışım, örneklendiriyor bunu. Neyle? Kendi formasına aldığı bahis reklamıyla. Sebep neymiş? TFF'ye yazı yollamış, onay vermiş. Erzurumspor Başkanı olsam, haber sitesiyle anlaştım deyip yollasam, polis değil ya bu TFF, belge geliyor sonuç itibarıyla, haber sitesiyle anlaştım, formama giydireceğim diyorsun, TFF evet diyor. Siz bu şirketin, illegal bahis şirket olduğunu bilmiyor muyuz? Yedik mi bunu! Aynı Eyüp maçı gibi yiyeceğiz mi bunu! Adam para getirecek, şirketle anlaşma yapacaksın, şirkete bakarsın, arkasında ne pislikler olduğu belli, çıkıyorsun canlı yayında kendi YouTube'unda aynı maç yüzünden beni aşağılıyorsun. Hoş bir şey değil."
"BENİM 1 LİRA BAHİSLE İŞİM OLMADI"
Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra beni zor duruma düşürmek için anlamsız operasyonlar yapılıyor. Savcılıklara abuk subuk ihbarlar yapılıyor. Ben Fenerbahçe yöneticisi olduktan sonra başıma gelenler. Başıma daha kötü şeyler gelebilir, buna inanıyorum. Bu iftiraları atanlar, aklımızın almayacağı bir iftira da atabilir, başıma her şey gelebilir. Korkum var mı, Allah'a şükür yok. Kaderimizde başka bir şey varsa olabilir.
Ben defalarca maç verdim, hiç böyle bir şey olmadı. Ben adalete güveniyorum. RTÜK'ün cezası var, onun devamında itiraz ettik. Cezanın da düzeleceğine inanıyorum. Ben 1 lira bahisle işim olmadı, illegal iş yapmadım. Karalanıyorum, bol bol gündeme geliyorum, yok şöyle yok böyle abuk subuk iftiralar. Bunda sorun yok, takıldığımdan değil..."