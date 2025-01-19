Acun Ilıcalı'dan transfer ve Yabancı VAR sözleri!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalar yaptı.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Takımız için çok iyi bir galibiyetti. Puan durumu olarak Adana Demirspor sıkıntılı olabilir ama güzel bir takım. Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık." dedi.
"SÜREKLİ MOTİVE ETTİLER"
Taraftarın desteğine değinen Ilıcalı, "Taraftarlarımız bizi sürekli motive etti. Durmadan bizi desteklediler. Taraftarımız 12. adamımız. Tüylerim diken diken oldu. Baştan aşağı desteklediler. Galibiyetin önemli parçası oldular." diye konuştu.
YABANCI VAR SÖZLERİ
Yabancı VAR için konuşan Acun Ilıcalı, "Yabancı VAR bizim için başladı. Çok mutluyuz. Israr ettik en başından beri, ağustostan beri aynı şeyleri söylüyoruz. Yeni bir döneme başladık Türk futbolunda. Yabancı VAR ile birlikte belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak, lehimize aleyhimize olacak. Bugün hakemin niyetini sorgulamadık." açıklamasını yaptı.
"GELECEK İÇİN ÇOK İYİ"
VAR ile ilgili açıklamalarına devam eden Fenerbahçe Asbaşkanı, "Türk futbolunun geleceği için çok iyi. Gerilim düşecek. Hakem konusu, Türk futbolunda gerilimin önemli konusu. Gelecekten çok daha ümitliyim. Maçta hakem karar veriyor, bazen VAR'dan müdahale oluyor bazen olmuyor. Futbolun yüzde 50'si gri alan. En önemli konu niyet sorgulamamak. İptal ederse de ediyor. Geçen sene Sivas maçında yabancı VAR hatasıyla ciddi yara aldık ama ağustostan itibaren yabancı VAR'ı istiyoruz." dedi.
"ADIM ADIM GELİYORUZ"
Acun Ilıcalı, "Adım adım geliyor. Güzel günleri, güzel galibiyetleri inşallah taraftarımızla birlikte yaşarız. En başından beri şunu söyledik. Kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk istiyoruz, mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkmanın ne manası var. Fenerbahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz, camiayız. Taraftarımıza güveniyorum. Omuz omuza verip puan farkını kapacağız." sözlerini sarf etti.
"AVANTAJIMIZ VAR"
Fikstür avantajlarının olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Fikstür avantajımız var ciddi derecede. Geleceği bilemiyoruz ama fikstür avantajı, oynanacak maçların çoğunluğu var." ifadelerini kullandı.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı ayrıca, "Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız." dedi.
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Takımız için çok iyi bir galibiyetti. Puan durumu olarak Adana Demirspor sıkıntılı olabilir ama güzel bir takım. Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık." dedi.
"SÜREKLİ MOTİVE ETTİLER"
Taraftarın desteğine değinen Ilıcalı, "Taraftarlarımız bizi sürekli motive etti. Durmadan bizi desteklediler. Taraftarımız 12. adamımız. Tüylerim diken diken oldu. Baştan aşağı desteklediler. Galibiyetin önemli parçası oldular." diye konuştu.
YABANCI VAR SÖZLERİ
Yabancı VAR için konuşan Acun Ilıcalı, "Yabancı VAR bizim için başladı. Çok mutluyuz. Israr ettik en başından beri, ağustostan beri aynı şeyleri söylüyoruz. Yeni bir döneme başladık Türk futbolunda. Yabancı VAR ile birlikte belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak, lehimize aleyhimize olacak. Bugün hakemin niyetini sorgulamadık." açıklamasını yaptı.
"GELECEK İÇİN ÇOK İYİ"
VAR ile ilgili açıklamalarına devam eden Fenerbahçe Asbaşkanı, "Türk futbolunun geleceği için çok iyi. Gerilim düşecek. Hakem konusu, Türk futbolunda gerilimin önemli konusu. Gelecekten çok daha ümitliyim. Maçta hakem karar veriyor, bazen VAR'dan müdahale oluyor bazen olmuyor. Futbolun yüzde 50'si gri alan. En önemli konu niyet sorgulamamak. İptal ederse de ediyor. Geçen sene Sivas maçında yabancı VAR hatasıyla ciddi yara aldık ama ağustostan itibaren yabancı VAR'ı istiyoruz." dedi.
"ADIM ADIM GELİYORUZ"
Acun Ilıcalı, "Adım adım geliyor. Güzel günleri, güzel galibiyetleri inşallah taraftarımızla birlikte yaşarız. En başından beri şunu söyledik. Kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk istiyoruz, mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkmanın ne manası var. Fenerbahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz, camiayız. Taraftarımıza güveniyorum. Omuz omuza verip puan farkını kapacağız." sözlerini sarf etti.
"AVANTAJIMIZ VAR"
Fikstür avantajlarının olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Fikstür avantajımız var ciddi derecede. Geleceği bilemiyoruz ama fikstür avantajı, oynanacak maçların çoğunluğu var." ifadelerini kullandı.
TRANSFER AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı ayrıca, "Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız." dedi.