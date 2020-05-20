Achraf Dari, Galatasaray'ı açıkladı

21 yaşındaki Faslı oyuncu Achraf Dari, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kendisine olan ilgisini açıkladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Achraf Dari, Galatasaray'ı açıkladı
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20 Mayıs 2020 09:31
Fas ekibi Wydad Casablanca forması giyen 21 yaşındaki oyuncu Achraf Dari, Galatasaray'ın kendisine talip olduğunu açıkladı.

Stoper ve ön libero olarak görev yapabilen Dari, Fas basınına yaptığı açıklamada "Zamalek (Mısır), Rennes (Fransa) ve Galatasaray benimle ilgileniyor. Karar vermedim ancak Avrupa'da oynamak seçeneği benim için önemli" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun sözleri "Galatasaray'ı işaret ediyor" olarak yorumlandı.

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