Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a teşekkür mesajı ve şampiyonluk sözleri

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların gündemini değerlendirdi.

Haber; Sporx.com
Abdurrahim Albayrak'tan Ali Koç'a teşekkür mesajı ve şampiyonluk sözleri
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16 Haziran 2020 15:01
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ameliyat olan Fernando Muslera'yı ziyaretinin ardından hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

Muslera'yı ziyaret eden Ali Koç'a teşekkür eden Albayrak, "Ali Koç, Muslera'yı burada ziyaret etmiş ona çok teşekkür ederim. Ben de Max Kruse için gittim ama taburcu olmuş. Birazdan Ali Koç'u arayacağım. Ona çok teşekkür edeceğim" dedi.

Şanssızlıkların arka arkaya geldiğini belirten Albayrak, "Mustafa Cengiz'in hastalığı, sakatlıklar, stoperlerin olmaması gibi üzerimizde birçok şanssızlık var. Gaziantep FK maçında iyi günlerin başlamasını dilerim. Rize'de Andone'nin ayağının dönüşünü, Muslera'nın sakatlığını gördüğümde neler çektiğimi bir Allah bilir, bunu kimse yaşamasın" sözlerini kullandı

Şampiyonluk şanslarının bitmediğini söyleyen idareci son olarak, "Biz hedefimizden sapmadık kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz en büyük şampiyonluk adaylarından biriyiz. 7 maçı da kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı



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