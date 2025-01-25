Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili süreçlere dair görüşlerine dair TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:
Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluk sonrası sürecinden bahseden Avcı, "Trabzon'da yaşadığım şampiyonluktan sonra ne bir video ne de bir görüntüm var. Hiçbir şeyle alakam yok. Ne yazık ki sosyal medyada yapılan algıyla beraber Fenerbahçe dosyası kapandı." dedi.
Trabzonspor ile ikinci kez anlaşmasının hayal kırıklığı olduğunu 61 yaşındaki Avcı, "Trabzonspor'a ikinci gidişim benim için hayal kırıklığıydı. Hem Fenerbahçe hem de milli takım ikisi de olmayınca Trabzonspor'un da ihtiyacı olunca gittim." ifadelerini kullandı.
"HAZIRLIK YAPMIŞTIM"
"Fenerbahçe beni istediğinde 'Beni tercih edeceğinizi düşünüp hazırlık yapmıştım.' dedim.
"3 KERE GÖRÜŞTÜM SONRA OLMADI
"Ben Milli Takım ile sözleşme imzalıyordum. Onlar istedi. Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop ile görüştüm. 3 kere görüştüm. Sonra olmadı. Beni neden istediklerini söylediler ama sonra neden istemediklerini söylemediler."
Abdullah Avcı: "Trabzonspor'a ikinci gidişim hayal kırıklığıydı"
Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili süreçlere dair görüşlerine dair TRT Spor ekranlarına konuştu.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili süreçlere dair görüşlerine dair TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.
- 00:52 Hull City, deplasmanda Sheffield'i rahat geçti
- 00:50 Galatasaray - Konyaspor: Muhtemel 11'ler
- 00:12 Fenerbahçe Beko'dan Pire'de müthiş galibiyet!
- 00:07 Abdullah Avcı: "Trabzonspor'a ikinci gidişim hayal kırıklığıydı"
- 23:33 Thomas Reis: "Hedefim Samsunspor'a tarihinin en iyi sezonunu yaşamak"
- 23:21 Selçuk İnan: "Yemememiz gereken 2 golü yedik ve maçı kaybettik"
- 23:00 Milan, Kyle Walker'ı açıkladı!
- 22:28 Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Samet Akaydin
- 22:27 Galatasaray'dan sürpriz hamle: Matias Soule
- 22:02 Samsunspor, iç sahada seriye bağladı
- 21:57 Ümraniyespor, sahasında tek golle güldü
- 21:49 Pendikspor, Sequeira ile nikah tazeledi
- 21:31 Odsonne Edouard: "Amerika'ya gitmem"
- 21:26 Eintracht Frankfurt, Elye Wahi transferini açıkladı
- 21:12 Francesco Farioli: "Kaybettiğimiz için utanmıyorum"
- 20:55 ATFF yeni yönetim binasında hizmete devam edecek
- 20:33 Galatasaray için resmi açıklama: Strahinja Pavlovic
- 20:10 Galatasaray'dan Milan van Ewijk hamlesi
- 20:05 Dünya Yelken Federasyonu'nda Türkiye'den 8 isim
- 19:26 Beşiktaş'ta ayrılık gelişmesi: Can Keleş
- 18:59 ING Türkiye Kupası Dörtlü Final hakemlerini açıkladı
- 18:45 Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
- 18:24 Getafe teknik direktöründen Hansi Flick'e: "Bahane üretiyorlar"
- 18:20 Ömer Korkmaz: "Galatasaray maçından puan istiyoruz"
- 18:07 Bowling Şampiyonası Samsun'da start aldı
- 17:49 Galatasaray'da beklenen haber: Gabriel Sara
- 17:43 Fenerbahçe'ye müjdeli haber: İsmail Yüksek
- 17:10 Romulo için Fenerbahçe açıklaması!
- 17:00 Aston Villa, Semih'ten vazgeçmiyor
- 16:43 Mersin Spor Kulübü evinde kazanmak istiyor
- 16:40 1. Lig'de 3 haftalık program açıklandı
- 16:37 UEFA'dan Kanichowsky'ye kınama!
- 16:35 Felipe Melo futbolu bıraktı
- 16:28 Beşiktaş - Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda
- 16:19 Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan'dan altın madalya
- 16:11 İsmail Kartal'ın yeni takımı Persepolis
- 15:44 Türkiye Kupası dörtlü finali Şanlıurfa'da
- 15:37 Belçika'nın yeni tercihi: Rudi Garcia
- 15:35 Nagelsmann, 2028'e kadar imzaladı!
- 15:21 Konyaspor'dan savunmaya takviye
- 15:18 Simmons: "76ers taraftarlarının kıymetini bilemedim..."
- 15:18 Spoelstra: "Butler mevzusunu artık aşmamız lazım"
- 15:17 Fatih Karagümrük'te ayrılık
- 15:15 "Butler, Memphis dışında neresi olursa gitmeye razı" iddiası!
- 15:11 Kick boks federasyonundan hakemlere saldırı olay için açıklama!
- 15:02 Khusanov için Beşiktaş ve Trabzonspor itirafı!
- 14:53 Altay Bayındır'dan taraftara mesaj
- 14:47 Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti
- 14:41 Beşiktaş'a Maestro cevabı!
- 14:31 Avustralya'da Zverev - Sinner finali
- 14:25 Beşiktaş'tan Rıdvan hamlesi
- 14:11 Menemen, Süper Lig'den transfer yaptı
- 14:07 Manisa Basket, Bursa deplasmanında
- 14:00 Altay'da iki eksik var
- 13:57 PAOK, Pelkas'ı açıkladı!
- 13:48 Simon Banza'dan gol krallığı yanıtı
- 13:36 Antalyaspor'da puan silme tehlikesi!
- 13:27 Jose Mourinho'dan Pierre Sage için destek!
- 13:18 Göztepe'de hedef galibiyet
- 13:14 Trabzonspor'da altıncı Ukraynalı Sikan
Hull City, deplasmanda Sheffield'i rahat geçti
Milan, Kyle Walker'ı açıkladı!
Odsonne Edouard: "Amerika'ya gitmem"
Getafe teknik direktöründen Hansi Flick'e: "Bahane üretiyorlar"
Nagelsmann, 2028'e kadar imzaladı!
Altay Bayındır'dan taraftara mesaj
Manchester United, 90+2'de kazandı!
Lazio, güle oynaya son 16'yı garantiledi
Tottenham, Almanya'da kazandı!
Barcelona sözleşme uzattı: Ronald Araujo
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Romulo için Fenerbahçe açıklaması!
-
2
Mikautadze'den Galatasaray yanıtı!
-
3
Galatasaray'dan 1. Lig'e gitti
-
4
Filip Kostic için ayrılık iddiası!
-
5
İşte Avrupa'da son durumumuz!
-
6
Bayern Münih'ten Yusuf Akçiçek'e tribünden takip!
-
7
Ahmed Kutucu: "Her zaman hayalimdi"
-
8
Fenerbahçe'de imza günü: Milan Skriniar!
-
9
Galatasaray için resmi açıklama: Strahinja Pavlovic
-
10
Jose Mourinho'dan Pierre Sage için destek!