Abdullah Avcı: "Trabzonspor'a ikinci gidişim hayal kırıklığıydı"

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili süreçlere dair görüşlerine dair TRT Spor ekranlarına konuştu.

, Fotoğraf; X.com
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Abdullah Avcı: 'Trabzonspor'a ikinci gidişim hayal kırıklığıydı'
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25 Ocak 2025 00:07

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili süreçlere dair görüşlerine dair TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:

Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluk sonrası sürecinden bahseden Avcı, "Trabzon'da yaşadığım şampiyonluktan sonra ne bir video ne de bir görüntüm var. Hiçbir şeyle alakam yok. Ne yazık ki sosyal medyada yapılan algıyla beraber Fenerbahçe dosyası kapandı." dedi.

Trabzonspor ile ikinci kez anlaşmasının hayal kırıklığı olduğunu 61 yaşındaki Avcı, "Trabzonspor'a ikinci gidişim benim için hayal kırıklığıydı. Hem Fenerbahçe hem de milli takım ikisi de olmayınca Trabzonspor'un da ihtiyacı olunca gittim." ifadelerini kullandı. 

"HAZIRLIK YAPMIŞTIM" 

"Fenerbahçe beni istediğinde 'Beni tercih edeceğinizi düşünüp hazırlık yapmıştım.' dedim. 

"3 KERE GÖRÜŞTÜM SONRA OLMADI 

"Ben Milli Takım ile sözleşme imzalıyordum. Onlar istedi. Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop ile görüştüm. 3 kere görüştüm. Sonra olmadı. Beni neden istediklerini söylediler ama sonra neden istemediklerini söylemediler."

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