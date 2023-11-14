Abdullah Avcı'nın sıradaki hedefi savunma

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan sonra Abdullah Avcı'nın göreve gelişiyle tablo değişti. Tecrübeli çalıştırıcı başarılı sonuçların ardından şimdi de savunma güvenliğini artırmayı planlıyor.
Fırtına, Avcı döneminde topladığı puanlarla üst sıralara doğru tırmanırken, zirve ile puan farkını da azaltmaya başladı. Avcı'nın gelişi sonrasında 4 büyükler arasında mağlup olmayan tek takım durumunda olan Trabzonspor, lige verilen milli ara sonrası karşılaşacağı Sivasspor maçına odaklanacak. Maç kazanma alışkanlığını takıma aşılamaya çalışan Avcı, rakiplerin performansına bağlı olarak devre arasına kadar çıkışı sürdürüp, önce Avrupa, ardından şampiyonluk yarışına girmeyi hedefliyor.
Hırvat hoca döneminde kalesini gole kapatamayan Karadeniz ekibi, 8 haftada 9 gol yemişti. Fırtına bu gollerin 5'ini ilk 4 müsabakada kalesinde görürken, Bjelica'nın son 4 haftasında kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi. Avcı ile çıkılan 4 maçta 2 kez kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, diğer 2 müsabakada ise toplam 3 gol yedi.
Teknik adam değişimiyle 4 haftalık yenilmezlik serisine başlayan bordo-mavililerde Avcı, savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Bireysel hatalar nedeniyle savunmada görev alan oyuncuları uyaran Avcı, milli ara dönüşünde oynanacak müsabakalarda mevkilerde rotasyona gidip savunmayı sağlama alacak.
Fırtına, Avcı döneminde topladığı puanlarla üst sıralara doğru tırmanırken, zirve ile puan farkını da azaltmaya başladı. Avcı'nın gelişi sonrasında 4 büyükler arasında mağlup olmayan tek takım durumunda olan Trabzonspor, lige verilen milli ara sonrası karşılaşacağı Sivasspor maçına odaklanacak. Maç kazanma alışkanlığını takıma aşılamaya çalışan Avcı, rakiplerin performansına bağlı olarak devre arasına kadar çıkışı sürdürüp, önce Avrupa, ardından şampiyonluk yarışına girmeyi hedefliyor.
Hırvat hoca döneminde kalesini gole kapatamayan Karadeniz ekibi, 8 haftada 9 gol yemişti. Fırtına bu gollerin 5'ini ilk 4 müsabakada kalesinde görürken, Bjelica'nın son 4 haftasında kalesini sadece 1 kez gole kapatabildi. Avcı ile çıkılan 4 maçta 2 kez kalesinde gol görmeyen bordo-mavililer, diğer 2 müsabakada ise toplam 3 gol yedi.
Teknik adam değişimiyle 4 haftalık yenilmezlik serisine başlayan bordo-mavililerde Avcı, savunmayı güçlendirmeyi planlıyor. Bireysel hatalar nedeniyle savunmada görev alan oyuncuları uyaran Avcı, milli ara dönüşünde oynanacak müsabakalarda mevkilerde rotasyona gidip savunmayı sağlama alacak.
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