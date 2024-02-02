Abdullah Avcı'nın en büyük kozu Visca

Trabzonspor hafta sonu Beşiktaş'la deplasmanda oynayacağı zorlu karşılaşmaya önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Paul Onuachu ve Nicolas Pepe'nin yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan futbolcular kritik müsabakada forma giyemeyecek.



Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın dev maçtaki en önemli kozlarından biri Edin Visca olacak. Bu sezon 22 lig maçında 3 gol, 6 asiste imza atan Bosna Hersekli yıldız futbolcu pazar günü bordo-mavili ekibin galibiyeti için ter dökecek.



Tam 13 yıldır Türkiye'de top koşturan Edin Visca şimdiye kadar Beşiktaş'a karşı oynadığı 24 resmi maçta 3 gol, 9 asiste imza attı. Visca, Beşiktaş'a karşı Başakşehir formasıyla çıktığı 20 müsabakada 2 gol, 9 asistlik performans sergiledi.



Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'da ise 4 maçta 1 gol atarken asist yapamadı. Visca tek golünü sezonun ilk yarısında Papara Park'ta 3-0 kazandıkları lig maçında kaydetmişti.



Abdullah Avcı'nın Beşiktaş maçındaki bir diğer kozu Trezeguet olacak. Avcı, Afrika Uluslar Kupası'ndan formda dönen Mısırlı futbolcuya ilk 11'de forma vermenin hesaplarını yapıyor.



