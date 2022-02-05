Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözleri!

"SAVUNMA BİZİ ŞAMPİYON YAPACAK"

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Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Edin Visca'nın attığı golle 1-0 yendi ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Kaliteli bir takım Kasımpaşa, bu maçın bu kadar zor geçeceğini biliyorduk. Bunu oyunculara da anlattım. Rakip topa sahip olup geniş alanda oynuyorlar. Adım adım sahada çalıştık. Hücumda ve savunmada hızlı geçişler var. Oyun istediğimiz gibi başladı. Baskıdan çalışıp setten bulduklarımız var. İlk yarı 2-3 gol bulabilirdik. İkinci yarı Kasımpaşa daha geniş alana yayıldı. Bu oyunu ısrarla oynadı. Direkten dönen topları var. Doğru savunma yaptık. Bütün takım, takım savunmasına yardım etti. Doğru savunma, geriye doğru koşma seni şampiyon yapacak. İyi ve genç bir takım. Keyifli bir maç oldu. Lig aşağı doğru seyrediyor. Bizim oyunda eksik kalmamamız lazım. Anları da doğru oynamalıyız. Biz oyunun içinde hep var olduk. Ligin en fazla gol atan takımıyız. 1-0'lar çok konuşuluyor ama en az gol yiyoruz. Giderken her maç böyle sınırda geçecek." ifadelerini kullandı.Önümüzdeki hafta en yakın rakipleri Konyaspor maçı için de konuşan Avcı, "Önümüzdeki hafta Konya maçı var. Saygı göstermek lazım. İyi şeyler yapıyorlar. Son derece ciddiye almak gerekiyor. Kazanmak için her şeyi deneyeceğiz. Kaybetmemek de önemlidir. Kum saatinin döndüğü, büyük adımların atıldığı bir süreçteyiz. İçeride taraftarla 12 kişiyiz. Onlarla birlikte gülen biz olacağız. Desteklerini vermeye devam etsinler." dedi.Abdullah Avcı, basın toplantısında iyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin son 5 maçını hak ederek kazanmış, yaş ortalaması düşük, koşu mesafesi yüksek bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, "Savunmada da hücumda da planları olan bir takımla karşılaştık. Bu maçın zor geçeceğini oyuncularımla hafta başı paylaştım. Özellikle taktik çalışması yaparken 3. bölgede nasıl baskı yapacağımızı konuştuk. Oyunun başlangıcında bunu doğru uyguladık, golü bulduk. İkinci, üçüncü golü de bulabilirdik." dedi.İkinci bölgede nereyi kapatacaklarını, birinci bölgede de ortalara nasıl pozisyonlar alacaklarını çalıştıklarını anlatan Avcı, şöyle devam etti:"Takım savunmasında oyuncularım iyi iş çıkardı. Her zaman söylüyorum, takım savunması bizi şampiyon yapacak. Bunu ilk yarı itibarıyla daha doğru yaptık. Geçişlerde rakip çok çabuk geri dönüyor. Girdiğimiz pozisyonlar var. Kenar ortasında doğru durmamıza rağmen seken toptan verdiğimiz pozisyon var. İkinci yarıda rakip oyuna tamamen genişlik verdi. Oyunun bu şekilde zor geçeceğini biliyorduk. Rakip topa sahip oldu. Direkten dönen bir topları var. Oyunda biraz daha anları doğru yaşamamız gereken bir ikinci yarı oynadık. Çünkü topa sahip olduğun zaman erken kaybedersen, genç takıma karşı hızlı nabızla oynamak kolay değildir. Bazen bunu doğru yaptık, bazen de bir an evvel ikiyi bulmak için final paslarını erken attık."Ligin boyunun kısalmaya başladığını belirten Avcı, "Galibiyet çok önemli. Bugün ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen iki takımından biriyiz. Çok sağlıklı gidiyoruz. Her maç kolay olmayacak. Bundan sonrakiler de zor olacak. Sahanın içinde olmamız lazım. Bugün Peres'in atılmaması lazım. Eksik kalmamamız lazım. Oyunun son dakikalarını doğru planlamamız lazım. İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Taraftar takıma sonuna kadar destek verdiğinde, 12. oyuncu gibi bizle beraber oluyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Zaman daralıyor. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız inşallah."Avcı, stoper oyuncusu transferi konusunda bir soru üzerine, "Yabancı kontenjanı olarak doluyuz. Yerli oyuncularla ilgili temaslarımız yapıldı. Şu an oyuncu almak için almayacağım. Doğru oyuncu varsa alacağım. Stoper transferi şu an tıkalı gibi duruyor. Denswil, Ahmet Can, Taha var. Onu da görüp hazırlayacağız. Dorukhan dahil orada oynatabilirim. Beşiktaş'ta da kullandım orada. Denswil doğru gidiyor. Hüseyin Türkmen var. Bu toprağın oyuncusu, buradan çıkmış. Sürece bakacağız." ifadelerini kullandı.Takımda şampiyonluk stresinin olduğu ancak sonuca gitmeyi de başardığına ilişkin soru üzerine de Avcı, şunları söyledi:"Şampiyonluğa giden yollar, hep dikenli, zor, meşakkatlidir. Her maçı böyle çok iyi oyunlar oynayarak kazanamazsınız. Dünyanın en iyi takımları, bunu yapamıyor. Trabzonspor, Avrupa'da puan ortalaması olarak en yüksek yerde. Maç kazanıyorsunuz. 3-0'a da 1-0'a da 3 puan veriyorlar. Oyun içinde detaylar belirleyici. Herkesin oyuncu kalitesi var. Oyun organizasyonları artmaya başladı. Antrenör kalitesi yükseldi. Kasımpaşa'yı, Konya'yı tebrik ediyorum. Başakşehir'de Emre Belözoğlu iyi şeyler yapıyor. Alanyaspor da öyle. Oyun kalitesi var. Onun için her maç bundan sonra da zor olacak."Avcı, sakatlığı nedeniyle takımda yer alamayan Marek Hamsik'in İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyip giyemeyeceği yönündeki soruya da, "Hamsik bugün olabilirdi. Son ana kadar bekledik. Hafif ağrısı var ve onu rahatsız ediyor. Tedavisi devam ediyor. Umarım önümüzdeki hafta olur. Onunla başka, onsuz başka oyun... Oyuncu belirliyor bazen oyunları." yanıtını verdi.