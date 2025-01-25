Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe için itiraf!

Teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Türkiye Milli Takımı ile ilgili süreçlere dair görüşlerine dair TRT Spor ekranlarına açıklamalarda bulundu.



İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları:



Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluk sonrası sürecinden bahseden Avcı, "Trabzon'da yaşadığım şampiyonluktan sonra ne bir video ne de bir görüntüm var. Hiçbir şeyle alakam yok. Ne yazık ki sosyal medyada yapılan algıyla beraber Fenerbahçe dosyası kapandı." dedi.



Trabzonspor ile ikinci kez anlaşmasının hayal kırıklığı belirten 61 yaşındaki teknik adam, "Trabzonspor'a ikinci gidişim benim için hayal kırıklığıydı. Hem Fenerbahçe hem de milli takım ikisi de olmayınca Trabzonspor'un da ihtiyacı olunca gittim." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin teknik direktörlük teklifine de değinen Avcı, "Fenerbahçe beni istediğinde 'Beni tercih edeceğinizi düşünüp hazırlık yapmıştım.' dedim." ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı, son olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Takım teknik direktörlüğü hakkında yaşadığı süreç hakkında, "Ben Milli Takım ile sözleşme imzalıyordum. Onlar istedi. Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop ile görüştüm. 3 kere görüştüm. Sonra olmadı. Beni neden istediklerini söylediler ama sonra neden istemediklerini söylemediler." sözlerini sarf etti.



