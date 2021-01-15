ABD'li atlet McNeal'a geçici men cezası

Kadınlar 100 metre engellide olimpiyat şampiyonluğu bulunan Brianna McNeal'e dopingle mücadele protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle geçici men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ABD'li atlet McNeal'a geçici men cezası
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15 Ocak 2021 14:20
Kadınlar 100 metre engellide olimpiyat şampiyonluğu bulunan ABD'li sporcu  Brianna McNeal, geçici olarak atletizmden men cezası aldı. 

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamada, 29 yaşındaki sporcunun dopingle mücadele protokollerini ihlal ettiği kaydedildi. 

Kadınlar 100 metre engellide 2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan McNeal, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2013 Dünya Şampiyonası'nda da podyumun zirvesine çıkmıştı. 

Testlere girmediği için bir yıl ceza alan ve 2017 Dünya Şampiyonası'nı kaçıran ABD'li atlet, yine suçlu bulunması halinde 8 yıla kadar cezayla karşı karşıya kalabilir.

 



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