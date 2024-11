UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son hafta maçında A Milli Futbol Takımı, Karadağ deplasmanına konuk oldu. Niksic Stadyumu'nda yağmur nedeniyle ağır zemin şartlarında oynanan maçta milliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.A Milli Takım'ın golünü 37. dakikada Kenan Yıldız attı. Karadağ'ın üç golü de Nikola Krstovic'ten geldi. Krstovic, 29, 45 ve 73. dakikalarda fileleri havalandırdı.Bu sonucun ardından Karadağ'a tarihinde ilk kez kaybeden A Milli Takım, grupta 11 puanda kaldı. Karadağ ise grupta ilk kez kazandı ve grubu 3 puanla bitirdi.A Milli Takım, Galler'in İzlanda karşısında 4-1 kazanmasıyla grupta 11 puanla ikinci sırada kaldı.1. (12) Galler2. (11) Türkiye3. (7) İzlanda4. (3) KaradağMilliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçları oynayacak.A Milli Takım'ın play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.-İskoçya-Macaristan-Sırbistan-BelçikaUEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Kayseri'de oynanan Galler karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.İtalyan teknik adam, sakatlığı bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu, cezalı Abdülkerim Bardakcı ile Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Karadağ karşısında ilk 11'de Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız'a şans verdi.Vincenzo Montella takımını sahaya, Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu ilk 11'iyle sürdü.Milli takımda Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Enes Ünal, Bertuğ Yıldırım, Barış Alper Yılmaz, Yasin Özcan, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Semih Kılçsoy ve Doğucan Haspolat yedekler arasında yer aldı.Aday kadroda bulunan Muhammed Şengezer, Gökhan Sazdağı ve Cihan Çanak ile sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ise maç kadrosuna alınmadı.A Milli Futbol Takımı'nda Karadağ karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Emirhan Topçu, ilk kez ilk 11'de yer aldı.Emirhan, Türkiye'nin, Galler ile oynadığı mücadelenin son dakikasında Zeki Çelik'in yerine oyuna dahil olarak ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yasin Özcan maç kadrosuna da girdi.Yedekler arasında yer alan Yasin, Karadağ mücadelesinde şans vermesi halinde ilk kez A Milli Takım forması giyecek.A Milli Futbol Takımı'nı, Karadağ ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar yalnız bırakmadı.Beş bin kişi kapasiteli Niksic Şehir Stadı'nda Türk taraftarlar kendilerinde ayrılan yeri tamamen doldurdu. Karadağ tribünlerinden bilet alan taraftarların ise stadyuma girişine izin verilmedi.A Milli Takım, karşılaşmanın 4. dakikasında etkili oldu. Rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çeken Arda Güler'in vuruşunu kaleci kurtardı.A Milli Futbol Takımı, Arda'nın pozisyonuyla karşılaşmaya iyi başlasa da Karadağ ilk bölümün ardından kalemize tehlikeli gelmeye başladı.20. dakikada Karadağ savunmasından atılan topa Krstovic koşusunu yaptı. Topa yetişen Karadağlı oyuncu, ceza alanı dışına çıkan Mert'i geçip ceza alanına girdi. Krstovic penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Jovetic ile buluşturdu. Jovetic, tek vuruş ile topu ağlarımıza gönderdi. Yardımcı hakem Krstovic'in pozisyonu için ofsayt bayrağını kaldırdı.Karadağ, karşılaşmanın 29. dakikasında Krstovic ile öne geçti. Bu dakikada kaleci Nikic'in gönderdiği uzun topu alan Krstovic, savunmamızın da hatasıyla sağdan ceza sahasına girdi ve kaleci Mert ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.Karadağ, 32. dakikada bir kez daha etkili oldu. Bu dakikada soldan gelişen atak sonrası top ceza sahasındaki Jankovic'e geldi. Jankovic, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.A Milli Takım'da kaptan Kaan Ayhan, 35. dakikada ceza sahası dışından şansını denedi. Kaan'ın vuruşu az farkla yandan dışarıya gitti.A Milli Takım, 37. dakikada Kenan Yıldız ile beraberliği buldu. Bu dakikada Orkun Kökçü, son çizgiden içeri çevirdiği top ile penaltı noktasının solunda Kenan Yıldız'ı gördü. Kenan yerden gelen topu plase vuruşu ile ağlara gönderdi.A Milli Takım, 45. dakikada bir kez daha topu filelerinde gördü. Karadağ'da ilk golü atan Krstovic, bu kez ceza sahası dışından, sağ çaprazdan çok sert bir şut çıkardı. Bu şut filelerimize gitti.A Milli Takım, Karadağ karşısında ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2-1'lik devre sonrası ikinci yarıya hamlelerle başladı. Milli takımda ikinci yarının başında Samet Akaydin ve Mert Müldür, oyuna dahil oldu. Eren Elmalı ve Emirhan Topçu oyundan çıktı.Karşılaşmada ikinci yarının ilk tehlikeli atağı A Milli Takım'dan geldi. 50. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ortasında Yunus'un ceza sahasından vuruşu az farkla dışarıya gitti.A Milli Takım, 65. dakikada bir kez daha etkili oldu. Bu dakikada Yunus Akgün, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleci Nikic'i geçemedi.Karadağ'da iki golü de atan Nikola Krstovic, 73. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bu dakikada Gasevic'in soldan ortasında ceza sahasında iyi bir kafa vuruşu yapan Krstovic, topu filelere gönderdi.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ'ın 3. golünün ardından Barış Alper Yılmaz ve Semih Kılıçsoy gibi hücum kozlarını da sahaya sürdü ancak 3. golün ardından moral olarak da düşen milli takım, Karadağ karşısında sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.4. dakikada milli takım gole yaklaştı. Karadağ ceza sahasında topla buluşan Arda, rakibinden kurtulup yerden sert vurdu, kaleci Nikic ayaklarıyla golü engelledi.28. dakikada Kaan Ayhan'ın attığı uzun topla Karadağ ceza sahasında topla buluşan Kenan, penaltı noktası önündeki Kerem'e pasını attı. Kerem'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.29. dakikada Karadağ öne geçti. Karadağ savunmasında Vukcevic'in uzun topunu kontrol eden ve ceza sahasına giren Krstovic, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.32. dakikada ev sahibi takım yine etkili geldi. Hızlı gelişen atakta Jovetic, ceza sahasına giren Jankovic'e pasını attı. Jankovic'in yakın mesafeden şutunu kalesini zamanında terk eden Mert kornere çeldi.45. dakikada Karadağ bir kez daha öne geçti. Jankovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Krstovic'in çok sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Karadağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.50. dakikada Arda Güler'in pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına hareketlenen Yunus Akgün'e ortaladı. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.52. dakikada Mert Müldür'ün uzun pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Kenan Yıldız, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ancak savunma son anda araya girerek topu kornere yolladı.72. dakikada milliler gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına giren Kenan Yıldız'ın pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan İsmail Yüksek'in düzeltip yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.73. dakikada Karadağ farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Gasevic'in ceza sahasına gönderdiği ortada penaltı noktasında yükselen Krstovic, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1.Müsabaka ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Grubunu ikinci sırada tamamlayan milliler, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak.Niksic ŞehirUrs Schnyder, Marco Zürcher, Benjamin Zürcher (İsviçre)Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic (Dk. 83 Brnovic), Vukotic (Dk. 69 Kuc), Gasevic (Dk. 86 Camaj), Loncar, KrstovicMert Günok, Kaan Ayhan (Dk. 82 Semih Kılıçsoy), Merih Demiral, Emirhan Topçu (Dk. 46 Samet Akaydin), Eren Elmalı (Dk. 46 Mert Müldür), Okay Yokuşlu (Dk. 63 İsmail Yüksek), Orkun Kökçü, Yunus Akgün (Dk. 74 Barış Alper Yılmaz), Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem AktürkoğluDk. 29, Dk. 45 ve Dk. 73 Krstovic (Karadağ), Dk. 37 Kenan Yıldız (Türkiye)Dk. 22 Jankovic, Dk. Dk. 42 Spcic, Dk. 62 Krstovic, Dk. 79 Loncar, Dk. 90+1 Nikic, Dk. 90+4 Tuci, Dk. 90+4 Robert Prosinecki (Teknik direktör) (Karadağ), Dk. 46 Okay Yokuşlu, Dk. 62 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 79 Merih Demiral, Dk. 79 Vincenzo Montella (Teknik direktör), Dk. 90+4 Barış Alper Yılmaz (Türkiye)