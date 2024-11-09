A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Slovakya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki dördüncü maçında Slovakya'ya konuk olacak.



Slovakya'nın başkenti Bratislava'da bulunan Gopass Arena'daki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.



A Milli Kadın Basketbol Takımı; Romanya, Slovakya ve İzlanda ile yer aldığı grupta lider durumda bulunuyor. Gruptaki ilk maçında Slovakya'yı 75-40 yenen ay-yıldızlı takım, ikinci müsabakada İzlanda'yı 72-65, üçüncü karşılaşmada da Romanya'yı 101-54 mağlup etmişti.



Romanya'yı 93-77 ve İzlanda'yı 70-78 mağlup eden Slovakya ise 5 puanla grupta ikinci sırada yer alıyor.



