A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın aday kadrosu, kamp programı ve Türkiye'de yapacağı hazırlık maçlarının tarihleri belli oldu



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada boy gösterecek milli takım, 10 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak.



Avrupa Şampiyonası öncesinde Türkiye'de 2 hazırlık maçı yapacak milliler, 25 Mayıs Salı günü Belarus, 27 Mayıs Perşembe günü ise Rusya ile karşılaşacak.



Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu tarafından belirlenen milli takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:



Melis Gülcan, Esra Ural Topuz (Bellona Kayseri Basketbol), Melek Uzunoğlu (Beşiktaş), Bahar Çağlar Ökten, Büşra Akbaş (BOTAŞ), Gizem Yavuz (Çankaya Üniversitesi), Gökşen Fitik, Manolya Kurtulmuş (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor), Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo), Asena Yalçın, Pelin Derya Bilgiç, Kuanitra Holingsvorth, Meltem Yıldızhan, Sude Yılmaz (Galatasaray), Özge Yılmaz, Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İnci Güçlü (İzmit Belediyespor), Harika Gözde Eldaş (Nesibe Aydın), Şerife Alperi Onar (OGM Ormanspor), Derin Erdoğan (Arizona Wildcats), Zeynep Şevval Gül (Saint Louis Billikens)



