A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda hedef '6'da 6'

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncuları Elif Bayram ve Sinem Ataş, 2025 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerinde İzlanda ve Romanya'yı mağlup ederek grupta 6'da 6 yapmak istediklerini söyledi.



Milli oyuncular Elif Bayram ile Sinem Ataş, AA muhabirine Basketbol Gelişim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.



Milli takımın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki performansına değinen Elif Bayram, "Grupta 4 karşılaşmamızın 4'ünü de kazandık ama bizim amacımız 6'da 6 yapmak olacak. Hiçbir takım mağlubiyet için sahaya çıkmaz. Şampiyonaya gitmeyi garantilemiş olsak da aynı motivasyonla önce evimizdeki sonra da deplasmandaki maçı en iyi skorla kazanmak istiyoruz. Avrupa Şampiyonası için bu galibiyetler takıma moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu yüzden 6'da 6 yaparak namağlup bir şekilde şampiyonaya gitmek önemli. O yüzden motive olup en iyi şekilde sahaya çıkıp maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Aynı basketbolu oynarsak rakibin çok da bir önemi yok"



İzlanda ve Romanya maçlarının ilk karşılaşmalara göre farklı geçebileceğine değinen Elif Bayram, "Rakiplerimiz, bu sefer kazanmak isteyecektir. Bizim daha önce oynadığımız basketbolun üstüne koymamız lazım. Ben, herhangi bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Aynı basketbolu oynarsak rakibin çok da bir önemi yok." şeklinde görüş belirtti.



Kocaeli'de oluşacak atmosfere değinen Elif Bayram, "Umarım Slovakya maçındaki atmosferin aynısı olur. Herkesi de buradan tekrar maça çağıralım. Kocaeli'de ilk defa bu kadar taraftar önünde oynamıştım. O maç çok güzeldi. Her sayı attığımızda taraftarın bağrışları ve güzel destekleri çok hoşumuza gitti. Umarım yine orada olurlar. Umarım aynı şekilde güzel bir maç seyrettirebiliriz. Gelirlerse çok mutlu oluruz." diye konuştu.



Sinem Ataş: "Bizim için her milli maç çok önemli"



Sinem Ataş ise Avrupa Şampiyonası'nın elemelerine çok iyi başladıklarını belirterek, "Gruptaki 4 maçımızı da kazandık. İyi sonuçlar elde ettik. Kalan iki maçımızı da kazanmak istiyoruz. Bizim için her milli maç çok önemli. Bu zihniyetle maça çıkacağız. Maçımız İzmit'te olacak. Daha önce İzmit'te oynadığımızda bizi çok iyi desteklediler. Salonun atmosferi çok iyiydi. Buradan tekrar İzmit halkını maça davet ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandık ama her maç önemli. Sayı avantajı ve averajlar önemli. Bu maçları da kazanıp daha iyi bir şekilde Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Karşılaşacakları Romanya ve İzlanda'yı değerlendiren Sinem Ataş, "Biz şu anda rakiplerimize karşı baskın görünüyoruz ama hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Rakibimize saygı duyacağız ve iki maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.