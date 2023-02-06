A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda 3 isim kadrodan çıktı!

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Polonya ile deplasmanda karşılaşacak A Kadın Milli Basketbol Takımı, ilk antrenmanını yaptı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Sinan Erdem Spor Salonu'nda toplanan milliler, başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde 2 saat süren ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Federasyon yöneticileri de antrenmanı takip etti.



Milli takım doktoru Berhan Bayram tarafından yapılan kontroller sonrasında Bahar Çağlar Ökten, Olcay Çakır Turgut ve Tuğçe Canıtez kadrodan çıkarıldı. Elif İstanbulluoğlu (Fenerbahçe Alagöz Holding) ve Asena Yalçın (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi) kampa davet edildi.



FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, 9 Şubat Perşembe günü deplasmanda Polonya, 12 Şubat Pazar günü de yine deplasmanda Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.





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