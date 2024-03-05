98 gün sonra yeniden Avrupa görevi

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Milan - Slavia Prag maçına atandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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98 gün sonra yeniden Avrupa görevi
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05 Mart 2024 12:28
Türk hakem Halil Umut Meler, 98 gün sonra yeniden UEFA tarafından görevlendirildi.

Bu sezon Avrupa'da 4 maç yöneten Meler, son olarak 28 Kasım 2023 tarihinde Lazio ile Celtic arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında görev almıştı.

Ardından 11 Aralık 2023'te MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya maruz kalan Meler, uzun bir süre dinlendirilmiş ve MHK tarafından yavaş yavaş yeniden maçlara atanmıştı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisiyle birlikte yeniden büyük maçlarda görev almaya başlayan Meler'e UEFA da 98 günün ardından görev verdi.

Hail Umut Meler, Milan ile Slavia Prag arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında görevlendirildi.

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