Philadelphia 76ers'ın, Ben Simmons karşılığında "Bir All-Star oyuncu, Draft hakları ve Draft hakkı değişimlerinin bulunduğu, James Harden-vari bir takas paketi" istediği belirtildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Simmons'ın değeri playofflar sırasında düşmüş olsa da, Sixers kendisini birden fazla Draft hakkı ve en azından bir All-Star oyuncusu olmadığı takdirde takas etmeyecek:



"Çok şey istiyorlar, neredeyse Harden tipi bir All-Star oyuncu, Draft seçimleri ve seçim hakkı değişimlerinin bulunduğu bir paket..."



Sixers ekibi Simmons'ı takaslamak için mümkün olan her şeyi yapıyor gibi görünse de, istediği fiyatın yüksek olması nedeniyle rakip takımların geri adım atabilecekleri düşünülüyor.



76ers'ın Simmons'ı 2021 NBA Draftı'nın sonrasında ekipte tutup tutmayacağı ise henüz belli değil. Ancak Wojnarowski, ekibin Avustralyalı yıldız için yeterli bir takas paketi bulana kadar bunu sezon öncesine kadar sürdürebileceğini de sözlerine ekledi.



