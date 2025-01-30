7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası rekor katılımla Antalya'da düzenlenecek

7'li Ragbi Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakaları, Antalya'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası rekor katılımla Antalya'da düzenlenecek
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30 Ocak 2025 13:49
7'li Ragbi Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Şampiyonası 1. etap müsabakaları, Antalya'da oynanacak.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 6-9 Şubat tarihlerinde Alanya'daki İncekum Haluk Ulusoy Stadı'nda düzenlenecek.

Şampiyona, 7'li ragbi büyükler kategorisinde tüm zamanların en yüksek katılımlı organizasyonu olacak. 16 kadın ve 24 erkek takımın mücadele edeceği şampiyonada 700 sporcu sahaya çıkacak.

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