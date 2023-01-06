6 Ocak sigara zammı 2023 (YENİ FİYATLAR)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye'de Marlboro sigara fiyatları merak ediliyor. Marlboro sigara fiyatları her yıl içinde 2 kez zamlanıyor ve yeni fiyatların neler olacağı merakla araştırılıyor. Ülkemizde bir çok farklı marka sigara satılıyor. Satılan sigaralar ücreti karşılığında satın alınarak tüketici ile buluşuyor. Sigara içenler kadar sigarayı bırakmakı isteyenler de bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyenler için yapılan uyarılar dikkate alınarak uygulanmaya çalışılıyor.Türkiye'de sigara fiyat listesi resmi olarak açıklandı. Marlboro, Parliament, Winston, Kent, Camel sigara fiyatları her yıl içinde 2 kez zamlanıyor ve yeni fiyatların neler olacağı merakla araştırılıyor. Ülkemizde bir çok farklı marka sigara satılıyor. Satılan sigaralar ücreti karşılığında satın alınarak tüketici ile buluşuyor. Sigara içenler kadar sigarayı bırakmakı isteyenler de bulunuyor. Sigarayı bırakmak isteyenler için yapılan uyarılar dikkate alınarak uygulanmaya çalışılıyor.TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardından alkol ve tütün ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı belli oldu. Gelişme sonrasında sigara fiyatlarına hemen zam yapıldı.Kent 33 TLKent D-Range 33 TLKent 35 TLKent Slims 37 TLRothmans 31.5 TLTekel 2000 31.5 TLTekel 2001 31.5 TLViceroy 32 TLPall Mall 32 TLSamsun 32 TLMaltepe 32 TLWinston Slender 34 TLWinston Dark Blue Deep Blue 34 TLWinston Slims 35 TLWinston 35 TLWinston Xsence 36 TLCamel Slender 33 TLCamel 34 TLMonte Carlos 33 TLLD 33 TLMarlboro Edge 35 ₺Marlboro Edge Blue-Sky 35₺Marlboro Touch Blue-Gray-White 36 ₺Marldboro Red-Touch 37 ₺Parlıament 38 ₺Parlıament Mıdnıhgt blue 37 ₺Murattı 35 ₺Murattı Blu 34 ₺Lark 34 ₺Chesterfıeld 33 ₺L&M 33 ₺Marlboro Roll 50 30 ₺Violet Slims 34 TLWinner Slims 32 TLWinner Kısa 29 TLHD Slims 30 TLHD Red 29 TLHD Blue 29 TLHD Sky 29 TLHD Q Size 29 TLPresident 29 TLPresident Q Size 29 TLVigor Cerulean 31 TLPoint Blue Slims 29 TLMedley 27 TLMMC 28 TLHazar 27 TLToros 2005 27 TLTürkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıkarken, zam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldıAlkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde konu hakkında bilgi vermek, farkındalık oluşturmak ve kullananların sigarayı bırakma kararı almalarını sağlamak amacıyla Ankara'da bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.Etkinliğe katılan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı. 0-3 ppm normal, 4-6 ppm pasif içici, 7 ve üzeri ppm'in ise bağımlı olarak tanımlandığı ölçüm sonuç değerlerine göre bağımlılar, sigarasız sağlıklı bir hayatın ilk adımını atmaları yönünde teşvik edildi.Uzmanlar tarafından tütün ve tütün ürünlerinin zararları, neden olduğu hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmanın yolları konuları anlatıldı. Karbonmonoksit ölçüm sonucu yüksek değerde çıkan vatandaşlara, destek alabilecekleri Sigara Bırakma Poliklinikleri ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgi verildi. Ayrıca katılımcılar, yanlarında bulunduğu takdirde sigara paketlerini etkinlikte yer alan sigara atık kutusuna atma ve hemen orada sigarayı bırakma kararı alma yönünde teşvik edildi.Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinliklerde broşürler ve çeşitli hediyeler verildi.Konu hakkında hazırlanan mesajlar ve etkinlik fotoğrafları Sağlık Bakanlığının, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün (Sağlıklı Yaşa) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin resmi sosyal medya hesaplarından #HavanıKoruve #SigarayıBırakmaGünüetiketleriyle paylaşıldı.Vatandaşların ve medyanın yoğun ilgi gösterdiği Ankara'daki etkinlikte 368 kişinin karbonmonoksit ölçümü yapıldı. Sonuçlara göre 368 kişiden 36'sı sigara kullanmıyor, 141'i pasif içici ve 191'i bağımlı.