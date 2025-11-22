6. İslami Dayanışma Oyunları'nda başarılı olan para atletler Bursa'da karşılandı

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndan madalyalarla dönen milli para atletler Muhammed Khalvandi, Hamid Haydari ve Muhsin Kaedi Bursa'da meşalelerle karşılandı.Riyad'da düzenlenen şampiyonada para atletizmde erkekler gülle atma F57 kategorisinde gümüş madalya kazanan Muhammed Khalvandi ve aynı kategoride bronz madalya alan Haydari ile 5'inci olan Kaedi, Bursa'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (THOM) geldi.Başarılı sporcular, bünyesinde faaliyet gösterdikleri Bursagücü Spor Kulübü yöneticileri ve ailelerince meşalelerle karşıladı.Kulübün başkanı Hayrettin Özbağkıran, gazetecilere, sporcularının Riyad'da üstün başarı gösterdiğini söyledi.Sporcularının elde ettiği başarıların Bursa için önemli olduğunun altını çizen Özbağkıran, "Önümüzdeki sene Avrupa şampiyonası var, İnşallah orada da bütün madalyalar bizim olacak. Bu başarıları arttırarak devam ettirmeyi düşünüyoruz. İnşallah Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda da derece yapmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.Milli para atlet Kalvandi de bu yıl çok iyi çalışarak İslami Dayanışma Oyunları'nda hazırlandıklarını belirterek, elde ettikleri başarılarla çalışmalarının karşılığını aldıklarını kaydetti.