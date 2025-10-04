6 gollü maçta Ajax, 1 puana razı oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 8. haftasında deplasmanda Sparta Rotterdam ile karşılaştı.
Sparta-Stadion Het Kasteel'de oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Ajax'ın gollerini 42 ve 73. dakikalarda Wout Weghorst ve 90+7. dakikada Oscar Gloukh kaydetti.
Sparta Rotterdam'ın golleri ise 45+3'te panaltıdan Tobias Lauritsen, 52. dakikada Mitchell van Bergen ve 55. dakikada Joshua Gaston Kitalona'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte 16 puana ulaşan Ajax 3; 10 puana ulaşan Sparta Rotterdam ise 10. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Sparta Rotterdam, Groningen'e konuk olacak. Ajax ise AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.
AJAX-GALATASARAY NE ZAMAN?
Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek.
