40 yıllık hasret sona erdi; Kral Kupası Athletic Bilbao'nun

İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Real Mallorca karşı karşıya geldi. Sevilla Olimpiyat Stadyumu La Cartuja'da oynanan finali penaltı atışları sonucunda Athletic Bilbao kazandı.
Real Mallorca, 21. dakikada Daniel Rodriguez'in golüyle öne geçti. Athletic Bilbao, 50. dakikada Oihan Sancet'in golüyle eşitliği sağladı.
Maçın son bölümünde ve uzatma devrelerinde Athletic Bilbao, mücadeleyi tek kaleye çevirdi. Mallorca savunması başarılı müdahaleleriyle Athletic Bilbao'ya gol şansı vermedi. Zaman zaman kontratak şansları bulan Mallorca, Athletic Bilbao kalecisi Agirrezebala'yı geçemedi.
Seri penaltı atışlarında Athletic Bilbaolu 4 futbolcu ağları havalandırırken, Real Mallorca'da Vedat Muriqi attı ancak Morlanes ve Radonjic penaltı atışından faydalanamadı.
Athletic Bilbao, penaltı atışlarını 4-2 kazandı ve 40 yılın ardından İspanya Kral Kupası'nı kazandı.
Real Mallorca, 21. dakikada Daniel Rodriguez'in golüyle öne geçti. Athletic Bilbao, 50. dakikada Oihan Sancet'in golüyle eşitliği sağladı.
Maçın son bölümünde ve uzatma devrelerinde Athletic Bilbao, mücadeleyi tek kaleye çevirdi. Mallorca savunması başarılı müdahaleleriyle Athletic Bilbao'ya gol şansı vermedi. Zaman zaman kontratak şansları bulan Mallorca, Athletic Bilbao kalecisi Agirrezebala'yı geçemedi.
Seri penaltı atışlarında Athletic Bilbaolu 4 futbolcu ağları havalandırırken, Real Mallorca'da Vedat Muriqi attı ancak Morlanes ve Radonjic penaltı atışından faydalanamadı.
Athletic Bilbao, penaltı atışlarını 4-2 kazandı ve 40 yılın ardından İspanya Kral Kupası'nı kazandı.
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