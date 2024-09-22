Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.



Bu yıl "Koramaz Vadisi" temasıyla düzenlenen maratonun 21 ve 10 kilometre etaplarının startı Cumhuriyet Meydanı'ndan verildi.



15 ülkeden 250 sporcunun katıldığı organizasyonda, 21 kilometre erkekler kategorisinde Ayetullah Aslanhan birinci, Hüseyin Can ikinci, Ömer Amaçtan üçüncü oldu.



Kadınlarda ise Sümeyye Erol birinciliğe ulaşırken, Burcu Subatan ikinci, Derya Kunur üçüncü sırada yer aldı.



10 kilometrede kadınlarda Gamze Bulut Duvar birinci olurken, Özlem Kaya Alıcı ikinciliği, Dilan Çukurçam da üçüncülüğü elde etti.



Erkeklerde ise Abdullah Tuğluk birinci, Kıyasettin Kara ikinci, Enbiya Yazıcı üçüncü, İbrahim Karater dördüncü, Hakan Çoban ise beşinci oldu.



Yarışların ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara kupa, plaket, ödül ve çiçekleri takdim edildi.



