18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

3x3 basketbol turnuvasında kazananlar açıklandı

Antalya'da Corendon Turizm Grubu'nun desteğiyle düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında U18 ve büyükler kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerini aldı.

calendar 18 Kasım 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
3x3 basketbol turnuvasında kazananlar açıklandı
Corendon Turizm Grubu'nun desteğiyle Antalya'da düzenlenen 3x3 basketbol turnuvasında U18 ve büyükler kategorilerinde dereceye giren takımlar belli oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sporun birleştirici gücünden ilham alan Corendon Turizm Grubu, farklı branşlara yaptığı yatırımlarla toplumsal değer yaratan bir marka olarak öne çıkmayı sürdürüyor.

Corendon Turizm Grubu'nun katkılarıyla düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası U18 ve büyükler olmak üzere iki kategoride gerçekleşti.


Turnuvanın U18 kategorisinde tüm maçlarını kazanan Yngsterz takımı birinciliğe ulaşırken, Foxes ikinci, Abbas73 Team ise üçüncü sırada yer aldı.

Büyükler kategorisinde Papi Club takımı tüm karşılaşmalarını kazanarak günün şampiyonu olurken, En Az Bir MR ikinci, EGESIT INSAAT ise üçüncü oldu.

Dereceye giren takımların ödülleri, aynı gün oynanan Anadolu Efes-FC Bayern Munich, Euroleague karşılaşmasının devre arasında düzenlenen törende dereceye giren takımlara takdim edildi.

Kazanan takımlar, EuroLeague maç biletleri, Corendon Airlines yurt dışı uçak biletleri, Anadolu Efes formaları ve özel hediye paketleri ile ödüllendirildi. Turnuvaya katılan tüm sporculara günün anısına özel tasarlanan formalar hediye edildi.

Turnuvaya katılan tüm sporculara günün anısına özel tasarlanan formalar dağıtıldı.

Etkinlikler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Fraport TAV Antalya Havalimanı, Mercure Antalya Konyaalti Hotel, Gloria Hotels & Resorts, Rixos Downtown Antalya ve BEK Firin gibi kurumların katkılarıyla gerçekleştirildi.

