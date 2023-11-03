34. Uluslararası Marmaris yat yarışları sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 34. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası'nın şampiyonları, kupalarını törenle aldı.



Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve Marmaris Körfezi ile açık denizde gerçekleştirilen yarışlara, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fransa, Rusya, Letonya, Almanya, Ukrayna, İngiltere, Kanada, İsveç, Kazakistan, Bulgaristan, ABD, Belarus, Moldova ve Estonya'dan 110 yelkenli yat ile 1000 sporcu katıldı.



Yelkenli yatların iki ayrı grup ve 9 sınıfta mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporculara kupaları, Netsel Marina'da kurulan etkinlik alanında takdim edildi.



Beş gün süren yarışların ardından gerçekleştirilen yarışların sonucunda, sınıflarında ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şöyle:



IRC1: Lagetha/Sergei Musikhin



IRC2: Rossko Racer/Timofey Zhbankov



IRC3: Team Linea Rossa/Sergey Chetsov



IRC4: Zacapa/Marina Shchegoleva



IRC5: Looping/Yury Shuvalov



IRCCHR1: Aldebaran/Egor İgnatenko



IRCCHR2: Rama/Andrei Morozov



IRCCHR3: Capella 2/Dmitry Komarov



IRCCHR4: Kaçamak/Olga Koriakova







