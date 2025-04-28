33. hafta sonrası Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta yapılan tek maçla sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ligde haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. İzmir temsilcisi, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 5-1
Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: 1-2
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-3
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 4-3
TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: 3-1
Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0
ikas Eyüpspor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-RAMS Başakşehir: 4-1
Galatasaray, son 5 haftaya 5 puan avantajıyla girdi
Sarı-kırmızılı ekip, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.
Galatasaray'ın 5 puan farkla girdiği haftada Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetiyle fark 2'ye indi. Sezonun flaş takımlarından Eyüpspor'a konuk olan "Cimbom" 5-1 kazanarak yeniden farkı 5 puana yükseltti.
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında geri döndü
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen 3-1 galip geldi.
Haftaya sarı-kırmızılı ekibin 5 puan arkasında giren sarı-lacivertliler, 14. dakikada gol yediği mücadeleyi uzun süre geride götürdü. Fenerbahçe, 68, 69 ve 72. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Osimhen gol krallığında zirvede
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'de 26 müsabakada forma giyen Osimhen, 22 kez fileleri havalandırdı.
Osimhen'i 20 golle RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Adana Demirspor'un 12 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, 2 Mayıs Cuma günü yapılacak Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak.
Haftanın kritik müsabakasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Ligde 34. haftanın programı şöyle:
2 Mayıs Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
5 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Ligde haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. İzmir temsilcisi, müsabakadan 4-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 33. haftasında alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Atakaş Hatayspor: 5-1
Net Global Sivasspor-Onvo Antalyaspor: 2-0
Sipay Bodrum FK-Reeder Samsunspor: 1-2
Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-3
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: 4-3
TÜMOSAN Konyaspor-Adana Demirspor: 3-1
Bellona Kayserispor-Çaykur Rizespor: 1-0
ikas Eyüpspor-Galatasaray: 1-5
Göztepe-RAMS Başakşehir: 4-1
Galatasaray, son 5 haftaya 5 puan avantajıyla girdi
Sarı-kırmızılı ekip, takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.
Galatasaray'ın 5 puan farkla girdiği haftada Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetiyle fark 2'ye indi. Sezonun flaş takımlarından Eyüpspor'a konuk olan "Cimbom" 5-1 kazanarak yeniden farkı 5 puana yükseltti.
Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanında geri döndü
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 1-0 geri düşmesine rağmen 3-1 galip geldi.
Haftaya sarı-kırmızılı ekibin 5 puan arkasında giren sarı-lacivertliler, 14. dakikada gol yediği mücadeleyi uzun süre geride götürdü. Fenerbahçe, 68, 69 ve 72. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Osimhen gol krallığında zirvede
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini korudu.
Süper Lig'de 26 müsabakada forma giyen Osimhen, 22 kez fileleri havalandırdı.
Osimhen'i 20 golle RAMS Başakşehirli Krzysztof Piatek, 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|31
|25
|5
|1
|78
|30
|48
|80
|2.FENERBAHÇE
|31
|23
|6
|2
|80
|31
|49
|75
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|32
|16
|6
|10
|47
|38
|9
|54
|4.BEŞİKTAŞ
|31
|14
|10
|7
|48
|32
|16
|52
|5.İKAS EYÜPSPOR
|32
|14
|8
|10
|49
|38
|11
|50
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
|31
|14
|6
|11
|50
|43
|7
|48
|7.TRABZONSPOR
|31
|12
|9
|10
|52
|39
|13
|45
|8.GÖZTEPE
|31
|11
|10
|10
|51
|39
|12
|43
|9.TÜMOSAN KONYASPOR
|32
|12
|7
|13
|41
|44
|-3
|43
|10.KASIMPAŞA
|31
|10
|12
|9
|53
|55
|-2
|42
|11.GAZİANTEP FK
|31
|12
|6
|13
|41
|43
|-2
|42
|12.BELLONA KAYSERİSPOR
|31
|10
|10
|11
|39
|49
|-10
|40
|13.ONVO ANTALYASPOR
|31
|11
|7
|13
|34
|55
|-21
|40
|14.ÇAYKUR RİZESPOR
|31
|11
|4
|16
|36
|50
|-14
|37
|15.NET GLOBAL SİVASSPOR
|32
|9
|7
|16
|43
|53
|-10
|34
|16.CORENDON ALANYASPOR
|31
|9
|7
|15
|36
|47
|-11
|34
|17.SİPAY BODRUM FK
|32
|9
|7
|16
|24
|37
|-13
|34
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|31
|4
|7
|20
|33
|62
|-29
|19
|19.ADANA DEMİRSPOR
|31
|2
|4
|25
|27
|77
|-50
|-2
Gelecek haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 34. hafta, 2 Mayıs Cuma günü yapılacak Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçıyla başlayacak.
Haftanın kritik müsabakasında şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbi, 4 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.
Ligde 34. haftanın programı şöyle:
2 Mayıs Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
3 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir (Mersin)
19.00 Galatasaray-Net Global Sivasspor (RAMS Park)
4 Mayıs Pazar:
16.00 Reeder Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)
19.00 Adana Demirspor-Göztepe (Yeni Adana)
5 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)