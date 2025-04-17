3.'lük serisinin ilk maçı Eczacıbaşı'nın!

Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu Galatasaray Daikin'e karşı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak 2'nci maç için avantaj sağladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 14-25, 2'nci seti de 12-25'lik skorlarla zorlanmadan önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü sette etkili oyununu sürdüren ve seti 25-14 önde bitiren konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı bu sonuçla 1-0 öne geçtiği seride 2'nci maçı da kazanırsa Sultanlar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayacak.
2. maç 20 Nisan Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, (Eylül Akarçeşme Yatgın)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskovic, Hande Baladın, Jack, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Rettke (Şebnem Simge Aköz)
SETLER: 14-25, 12-25, 14-25
SÜRE: 1 saat 15 Dk
Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 14-25, 2'nci seti de 12-25'lik skorlarla zorlanmadan önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü sette etkili oyununu sürdüren ve seti 25-14 önde bitiren konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.
Eczacıbaşı bu sonuçla 1-0 öne geçtiği seride 2'nci maçı da kazanırsa Sultanlar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayacak.
2. maç 20 Nisan Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.
SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal
GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, (Eylül Akarçeşme Yatgın)
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskovic, Hande Baladın, Jack, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Rettke (Şebnem Simge Aköz)
SETLER: 14-25, 12-25, 14-25
SÜRE: 1 saat 15 Dk