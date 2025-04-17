3.'lük serisinin ilk maçı Eczacıbaşı'nın!

Sultanlar Ligi Play-off 3-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit konuk olduğu Galatasaray Daikin'e karşı maçtan 3-0 galibiyetle ayrılarak 2'nci maç için avantaj sağladı.



Maça iyi başlayan konuk ekip ilk seti 14-25, 2'nci seti de 12-25'lik skorlarla zorlanmadan önde tamamlayarak durumu 2-0'a getirdi. 3'üncü sette etkili oyununu sürdüren ve seti 25-14 önde bitiren konuk ekip maçtan 3-0 galip ayrıldı.



Eczacıbaşı bu sonuçla 1-0 öne geçtiği seride 2'nci maçı da kazanırsa Sultanlar Ligi'ni 3'üncü sırada tamamlayacak.



2. maç 20 Nisan Pazar günü saat 15.30'da oynanacak.



SALON: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu



HAKEMLER: Ramazan Çevik, Mehmet Topal



GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Bongaerts, Yasemin Güveli, Ayçin Akyol, Carutasu, Yasemin Özel, Lazovic, (Eylül Akarçeşme Yatgın)



ECZACIBAŞI DYNAVİT: Boskovic, Hande Baladın, Jack, Yaprak Erkek, Naz Aydemir Akyol, Rettke (Şebnem Simge Aköz)



SETLER: 14-25, 12-25, 14-25



SÜRE: 1 saat 15 Dk



