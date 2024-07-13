3. Lig ekibi Efeler 09'da kamp dönemi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 FK yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.



Olağanüstü genel kurul sonrası iş insanı Mahmut Gözüaçık tarafından devir alınan kulüp saha sorununu çözmesi durumunda Didim Altınkum SK olarak lige katılacak.



15 Temmuz Pazartesi günü Kocaeli'de kampa gireceklerini belirten Başkanı Mahmut Gözüaçık, teknik direktörlük görevine 44 yaşındaki Tolga Şanbay getirdiklerini açıkladı.



Gözüaçık, "Pazartesi günü 14 gün sürecek bir kampa gideceğiz. İkinci etap kampımızı da yine aynı yerde 15 gün daha sürdüreceğiz. Kamp boyunca transferler ve anlaşmalar duyurulacak. Tolga Şanbay'ı yetiştirici ve yarışmacı kimliğinden dolayı takımımızın başına getirdik. Kendisine güveniyoruz ve başarılı olacağına inancımız tam" dedi.





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