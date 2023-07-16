3. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu tamamlandı

Trabzon'da "3. Arsin-Santa Dağ Bisikleti Maratonu ve Halk Koşusu Festivali" yapıldı.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyonun ilk etabı, Yanbolu Cami önünde halkın katılımıyla yapılan bisiklet yarışmasıyla başladı.



Yaklaşık 8 kilometrelik parkurda ter döken çocuklar ve gençlerden oluşan 90 kişi, Yeniköy Mahallesi'ndeki bitiş parkuruna kadar pedal çevirdi.



Trabzon Vali Yardımcısı Hacı Osman Hökelekli, Arsin Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy ve beraberindekiler de vatandaşlara eşlik ederek, bir süre bisiklet sürdü.



Yarışmanın ikinci etabında ise 40 profesyonel sporcu, Yeniköy Mahallesi'nden Santa Harabeleri'ne kadar olan 37,5 kilometrelik zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti.



Yarışlarda elit erkekler kategorisinde Ali Göz Murat, genç erkeklerde Yusuf Türk ve master erkeklerde Abdulkadir Kelleci birinci oldu.



Arsin Belediye Başkanı Gürsoy, vatandaşların yoğun katılımıyla etkinliğin gerçekleştiğini söyledi.



