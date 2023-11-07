2025'teki NBA All-Star Hafta Sonu'nun San Francisco'da düzenleneceği resmileşti!

NBA, 2025 All-Star Hafta Sonu'nun 16 Şubat 2025'te San Francisco şehrinde düzenleneceğini resmi olarak duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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2025'teki NBA All-Star Hafta Sonu'nun San Francisco'da düzenleneceği resmileşti!
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07 Kasım 2023 16:45
NBA, 2025 All-Star Hafta Sonu'nun 16 Şubat 2025'te San Francisco şehrinde düzenleneceğini resmi olarak duyurdu.

Bu etkinliğin bir parçası olarak Bay Area, NBA Yükselen Yıldızlar maçı, State Farm All-Star Cumartesi Gecesi ve NBA All-Star Maçı da dahil olmak üzere çok sayıda etkinliğe ev sahibi yapacak.

Bu yıl düzenlenecek olan 2024 All-Star Hafta Sonu Indianapolis'te gerçekleşecek ve 73. NBA All-Star Maçı, Indiana Pacers'ın arenası Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.

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