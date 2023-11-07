NBA, 2025 All-Star Hafta Sonu'nun 16 Şubat 2025'te San Francisco şehrinde düzenleneceğini resmi olarak duyurdu.



Bu etkinliğin bir parçası olarak Bay Area, NBA Yükselen Yıldızlar maçı, State Farm All-Star Cumartesi Gecesi ve NBA All-Star Maçı da dahil olmak üzere çok sayıda etkinliğe ev sahibi yapacak.



Bu yıl düzenlenecek olan 2024 All-Star Hafta Sonu Indianapolis'te gerçekleşecek ve 73. NBA All-Star Maçı, Indiana Pacers'ın arenası Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.



