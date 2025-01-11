2025 Dakar Rallisi'nde 6.etap

2025 Dakar Rallisi'nin 6. etabını, otomobil kategorisinde Belçikalı Guillaume De Mevius, motosiklet sınıfında ABD'li Ricky Brabec zirvede tamamladı.



Suudi Arabistan'da düzenlenen 47. Dakar Rallisi'nin 6. etabı, Hail ile Al Duwadimi kentleri arasındaki 606 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.



Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 34 dakika 49 saniyelik derecesiyle Overdrive Racing takımından De Mevius elde etti.



X-Raid Mini JCW T takımından Portekizli Joao Ferreira, liderin 1 dakika 34 saniye gerisinde ikinci olurken Dakar Rallisi'nde 5 şampiyonluğu bulunan Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) ise liderin 2 dakika 1 saniye gerisinde üçüncü oldu.



Genel klasmanda Güney Afrikalı Henk Lategan (Toyota Gazoo), 32 saat 51 dakika 36 saniyelik derecesiyle Suudi Arabistanlı Yazeed Al Rajhi'nin (Overdrive) 7 dakika 16 saniye önünde ilk sırada yer aldı.



Motosiklette, Brabec lider tamamladı



Motosiklet kategorisinde Monster Energy Honda takımından ABD'li Ricky Brabec, 5 saat 51 saniye ile rakiplerini geride bırakarak etabı zirvede tamamladı.



Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) 23 saniye farkla ikinci, Şilili Jose Ignacio Cornejo Florimo (Hero) ise liderden 51 saniye geriden gelerek üçüncü sırayı aldı.



Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM), genel klasmanda 35 saat 18 dakika 49 saniyelik süresiyle İspanyol Tosha Schareina'nın (Monster Energy Honda) 11 dakika 46 saniye önünde zirvedeki yerini korudu.



Dakar Rallisi'nin 7. etabı, yarın Al Duwadimi'deki 481 kilometrelik parkurda düzenlenecek.



2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.



