20 Yaş Altı Kız Milli Takımımız Polonya'yı mağlup etti

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Kız Milli Takımımız, ikinci maçında karşılaştığı Polonya'yı 73-52'lik skorla mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
20 Yaş Altı Kız Milli Takımımız Polonya'yı mağlup etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2024 17:37
 Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'yı 73-52 yendi.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 33-19 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 73-52 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte Elif İstanbulluoğlu, 20 sayı, 9 ribauntla maçın en skorer ismi olurken, Berfin Sertoğlu 15 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle oynadı.

Milli takım, gruptaki son maçında 9 Temmuz Salı günü TSİ 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery