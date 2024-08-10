2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması düzenlendi

Bolu'da 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması düzenlendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması düzenlendi
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10 Ağustos 2024 20:13
Abant Gölü Mili Parkı'nda, 2. Uluslararası Ultra Abant Patika Koşu Yarışması gerçekleştirildi.

Bolu Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Mudurnu Kaymakamlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Mudurnu Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen etkinliğe, 16 ülkeden 100 sporcu katıldı.

Koşuda, katılımcılar 6 kilometre uzunluğundaki "Lake Run", 18 kilometre uzunluğundaki "Forest Run", 33 kilometre uzunluğundaki "Lotus" ve 60 kilometre uzunluğundaki "Ultra Abant" parkurlarında koştu.

Sporcular, Abant Gölü Milli Parkı çevresinde ve yaylalarda mücadele etti.

Dereceye giren sporculara, ödülleri düzenlenen törenle verildi.

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