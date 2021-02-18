UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda ilk maçlar oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar....UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Çekya Ligi'nde 19 haftada 16 galibiyet, 3 beraberlik alan Slavia Prag, şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. Avrupa Ligi'nde de iyi bir sezon geçiren Slavia Prag, Leicester City ile evinde oynayacağı ilk maçında umutlarını sürdürebilecek skor almak istiyor. Premier Lig'de üst sıralarda yer alan Leicester de Liverpool'u yenmiş olmanın verdiği özgüvenle maça çıkacak. Daha iyi kadrosuyla Leicester kazanmaya yakın ama risk almadan karşılıklı gol varı düşünebiliriz.UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Ligde iyi bir noktada olan Real Sociedad, Avrupa'da da daha fazlasını hayal ediyor. Avrupa Ligi'nde gruptan hemen sonra Manchester United gibi bir devle eşleşmek şanssızlık. Turu atlamak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaları, Manchester United'ın silahlarını etkisiz hale getirmeleri gerekiyor. Manchester United'ın Premier Lig'de şampiyon olabilmesi kolay değil ama biraz konsantrasyonu yüksek tutmaları halinde Avrupa Ligi'ni alabilirler. Deplasmanda belki sıkıntı yaşayabilirler ama rövanşta turu geçerler. İlk maçta ise karşılıklı gol var tercihi bizlere kazandırır.UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger AC ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Avusturya Ligi'nde 6. sırada olan Wolfsberger AC, Tottenham karşısına mucizeyi gerçekleştirebilmek için çıkacak. Ancak bu maçı kazansalar bile rövanşta da işleri kolay olmaz. Premier Lig'de son 6 haftada 5 mağlubiyet alan Tottenham, biraz olsun moral bulabilmek adına kazanmak için oynayacaktır. Tottenham galibiyeti bizlere kazandırır. Alternatif olarak karşılıklı gol var seçeneğini değerlendirebiliriz.UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Braga sahasında Roma ile karşı karşıya gelecek. Roma açısından bu sezon bence işler yolunda gidiyor. İtalya'da elbette şampiyonluk şansları çok yok ama gayet iyi ve formda şekilde yollarına devam ediyorlar. Bu turda ise işleri hiç kolay değil. Braga çok diri ve sert bir takım. Açıkçası Roma karşısında da rakiplerinin işlerini çok zorlaştıracaklarını düşünüyorum. Portekiz ekibi ilk maçta en azından gol yemeden kazanmak isteyecektir. Ancak Roma'nın rakibi karşısında güçlü hücum hatları ile gol bulabileceğine inanıyorum. Bu sebeple de size zorlu mücadele için KG Var seçimini önermek istiyorum. Gollü geçecek maçta İtalyanlar avantajı elde edeceklerdir.UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Kızılyıldız sahasında Milan ile karşı karşıya gelecek. Bu sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve ligde hiç kimsenin beklemediği kadar iyi futbol oynayıp ezeli rakibi İnter ile amansız liderlik yarışının içerisine giren Milan, UEFA'da da yoluna devam edip geçmişine tam geri dönmek ve Avrupa'da kupa kazanmayı hedefliyor. Elbette Avrupa Ligi'nde bu sezon işleri hiç kolay değil. Oldukça güçlü takımların bulunduğu UEFA arenasında sona kadar gitmek hiç kolay değil. Kızılyıldız da kolay bir rakip olmayacaktır. Tabi ki Milan kadro kalitesi ile turun favorisi olsa da bence özellikle bu maçta çok dikkatli olmalılar. Ben 4 golü çıkmayacağını ve 3,5 alt seçiminin ideal tercih olacağını düşünüyorum.UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Benfica sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Bu turdaki genel eşleşmelere baktığımızda bu maçı adeta erken final olarak değerlendirebiliriz. Hem Benfica hem de Arsenal sonuna kadar gidebilecek hatta kupayı kazanabilecek güçte takımlar olarak dikkat çekiyorlar. Açıkçası Benfica da Arsenal de bu kupayı alsalar kimse şaşırmaz diye düşünüyorum. Ben iki ekip arasında çok zorlu 2 maç bekliyorum. Elbette Arsenal biraz daha önde gibi gözükse de bence Benfica kesinlikle özellikle de sahasında rakibini çok zorlayacaktır. Arsenal'in kadrosu kontra atağa çok uygun gibi gözükse de ben zorlu maç için size KG Var seçimini önermek istiyorum. İki takımın da golü bulmasını bekliyorum.UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Granada sahasında Napoli ile karşı karşıya gelecek. Serie A'da zirveden biraz uzaklaşan ve şampiyonluk yarışında geride kalan Napoli, özellikle hafta sonu aldığı Juventus galibiyeti ile ciddi moral kazandı. Gattuso ve öğrencileri bu galibiyetin de morali ile UEFA'da da yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Açıkçası Granada sezona çok iyi başlamış olsa da sonradan form düşüklüğü yaşadılar. Bu tur için de bence Napoli karşısında çok şansları yok. Ben bu maç için yine de İtalyan ekibini zorlayabileceklerine inanıyorum. Bu sebeple en azından ilk yarıda 2 gol olmasını beklemiyorum. İlk yarı 1,5 alt seçimi çok ideal duruyor.UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Young Boys sahasında Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Young Boys, liginde açık ara lider. 2'nci sıra ile aralarında 16 puanlık fark var. Ligde sadece 1 mağlubiyet aldılar. En çok gol atan, en az gol yiyen takım durumundalar. Leverkusen ise kan kaybetmeye devam ediyor. Ligde oynadıkları son 4 maçta 4 puan aldılar ve 5'inci sıraya kadar gerilediler. Konuk ekibin bu sezon oynadığı maçlarının çoğunda gol barajı aşıldı. Açıkçası son performanslardan sonra Leverkusen lehine bahis almak kolay değil. Gole yönelmeyi daha mantıklı buluyorum. Young Boys da bu sezon iyi bir hava yakaladı. Fileler karşılıklı havalanır.UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Molde sahasında Hoffenheim'i konuk edecek. Ev sahibi ekibin ligi 12'nci ayda sona erdi. Şu ana kadar sadece 2 hazırlık maçı oynadılar. Onları da kazandılar ancak yine de hazırlık maçı. Ne kadar sonuç verir belli değil. Hoffenheim ise ligde çok iyi değil. Bunda Avrupa Ligi'nde devam etmelerinin de etkisi vr. Son 3 maçlarında sadece 1 puan alabildiler. Konuk ekibin oynadığı son 10 maçın 9'unda gol barajı aşıldı. Ev sahibi de gol yollarında etkili bir takım. 1.32'lik oran Hoffenheim'a güvenmek için çok az. Ben gollü bir maç bekliyorum. Önerim 2.5 üstü olacak.UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lille sahasında Ajax'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde liderliğini sürdürüyor. Aynı şekilde Ajax da kendi liginde lider. 1 maç eksiğine rağmen en yakın rakibine 6 puan fark yaptı. Lille 7 maçlık galibiyet serisini Brest karşısında bıraktı. 14 şut denemesi yaptıkları maçta isabetli şut atamadan sahadan 1 puanla ayrıldılar. Burak Yılmaz'ın yokluğu onları hücumda biraz sıkıntıya düşürdü. Ajax'ta ise işler yolunda. Son 10 maçın 8'ini kazandılar. İki takım, 2019 yılında Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi ve Ajax iki maçı da 2-0'lık skorlarla kazandı. Lille'de Avrupa Ligi'nin yıldızı Yusuf Yazıcı forma giyecek. Gole yakın iki takımın maçında filelerin karşılıklı havalanmasını bekliyorum.