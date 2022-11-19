17 Yaş Altı Beyzbol5 Milli Takımı Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Beyzbol5 Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında gümüş madalya kazandı.



Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sofya'da yapılan ve 14 ülkenin katıldığı organizasyonda milliler finalde Fransa ile karşılaştı. Rakibine 3-2 ve 8-3'lük skorlarla 2-0 mağlup olan milliler Avrupa ikincisi oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, beyzbolda alınan Avrrupa ikinciliğinin büyük bir başarı olduğunu belirtti.



Güçlü takımlara karşı A grubunda mücadele verdiklerini aktaran Pazan, şunları kaydetti:



"Millilerimiz dün yarı finalde Çekya'yı yenmişti. Önceki maçlarda da Hollanda, Letonya, Hollanda, Letonya, Belçika, Moldova ve Bulgaristan'ı mağlup etmiştik. Millilerimizi bize bu heyecanı yaşattıkları için kutluyorum. Bu başarı sayesinde 2023 yılında Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde ettik. Altyapı ve tesisleşmede yapılan yatırımların meyvelerini alıyoruz."









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