16 yaşındaki Ediz, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde mücadele edecek

Büyükusta (GM) ünvanlı 16 yaşındaki Ediz Gürel'in de katılacağı Prag Uluslararası Satranç Festivali çarşamba günü başlayacak.



Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, geçen yıl challengers kategorisinde şampiyon olduğu ve GM normunu tamamladığı organizasyonda bu kez ustalar kategorisinde mücadele edecek.



2624 ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına sahip Ediz'in yer aldığı ustalar kategorisinde puan ortalaması 2706 olan 10 isim yarışacak.



Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliğindeki turnuva, 7 Mart'ta sona erecek.



