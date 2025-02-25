16 yaşındaki Ediz, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde mücadele edecek

16 yaşındaki Ediz Gürel, 26 Şubat Çarşamba günü başlayacak Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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16 yaşındaki Ediz, Prag Uluslararası Satranç Festivali'nde mücadele edecek
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25 Şubat 2025 14:51
Büyükusta (GM) ünvanlı 16 yaşındaki Ediz Gürel'in de katılacağı Prag Uluslararası Satranç Festivali çarşamba günü başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Ediz, geçen yıl challengers kategorisinde şampiyon olduğu ve GM normunu tamamladığı organizasyonda bu kez ustalar kategorisinde mücadele edecek.

2624 ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına sahip Ediz'in yer aldığı ustalar kategorisinde puan ortalaması 2706 olan 10 isim yarışacak.

Çekya'nın başkenti Prag'ın ev sahipliğindeki turnuva, 7 Mart'ta sona erecek.


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