16 maçtır kaybetmeyen Vanspor şampiyonluk yolunda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde Etimesgut Belediyespor'u da deplasmanda 1-0 yenen Bitexen Vanspor Futbol Kulübü, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı.



Son olarak 5 Kasım 2022'de lider Kocaelispor'a deplasmanda 4-2 yenildikten sonra 16 maçtır hiç yenilmeyen Vanspor, bu periyotta 14 galibiyet, 2 beraberlikle müthiş bir çıkışa imza attı. Grupta 11'inci sıradan başladığı tırmanışta zirveyle arasındaki 13 puanlık farkı her geçen hafta kapatan Van ekibi, 2'nci sıraya tırmanarak şampiyonluk yarışında lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkını 1'e indirdi.



Grupta evinde 1461 Trabzon FK'yla berabere kalan Kocaelispor 62 puanda kalırken, 11 maçtır kalesinde gol dahi görmeyen Vanspor, puanını 61 yapıp rakibinin ensesine yapıştı. Bitime 9 maçın kaldığı grupta Kocaelispor'u 2 hafta sonra zirve yarışında konuk etmeye hazırlanan Vanspor, şampiyon olarak kente yıllar sonra 1'inci Lig sevinci yaşatmayı istiyor.



ÜMİT BOZKURT'UN İNANCI TAM



Takımıyla istatistiklere damga vuran teknik direktör Ümit Bozkurt, hedeflerinin bir üst lige çıkmak olduğunu söyledi. Her maçın final niteliğinde olduğunu belirten Bozkurt, "Rakiplerimize göre mütevazı bütçe ile kurulan bir takım olmamıza rağmen güzel bir seri yakaladık. Amacımız bu seriyi devam ettirmek. Yaşadığımız olumsuzluklara rağmen, yönetim, teknik ekip ve futbolcular ile birlikte kenetlenerek hedefimizden sapmadan maç maç ilerliyoruz. Sezon sonunda Vanspor'u bir üst lige çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.





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