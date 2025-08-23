23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
3-1
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
2-1
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
3-1
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-0
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-1
23 Ağustos
Levante-Barcelona
2-257'
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
1-2
23 Ağustos
Roma-Bologna
1-0
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
3-085'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
2-2DUR
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-2
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

12 Dev Adam'dan güzel prova!

A Milli Basketbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Karadağ'ı 96-85 mağlup etti.

calendar 23 Ağustos 2025 21:41 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 22:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
12 Dev Adam'dan güzel prova!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında Karadağ'ı 96-85 yendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, karşılıklı basketlere sahne olurken ay-yıldızlı takım Cedi Osman, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla birinci periyodu 26-24 önde tamamladı.

Başa baş geçen ikinci çeyrekte Alperen Şengün ile skor üreten milliler, Karadağ'a savunmada karşılık veremedi ve soyunma odasına 49-47 geride girdi.


İkinci yarıya hücumda iyi bir başlayan Türkiye, özellikle Alperen Şengün'ün üstün performansıyla final periyoduna 12 sayılık (76-64) avantajla gitti.

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, mücadeleyi 96-85 kazandı.

Bakan Bak, milli maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlı takımın Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını yerinde izledi.

Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanan özel maçı, saha kenarından takip etti.

Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, karşılaşmayı birlikte seyretti.

Maç sonunda soyunma odasına inen Bak, ay-yıldızlı takıma Avrupa Şampiyonası öncesi başarı diledi.

Alperen Şengün'den 26 sayı

A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, performansıyla maça damga vurdu.

Müsabakada 27 dakika 26 saniye süre alan NBA patentli ay-yıldızlı basketbolcu, 26 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 4 top çalma ile oynadı.

Ay-yıldızlı takımda Cedi Osman 19 sayı, Şehmus Hazer ve Futkan Korkmaz ise 10'ar sayıyla mücadele etti.

Basketbol Gelişim Merkezi kapalı gişe

Türkiye-Karadağ hazırlık maçına basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda oynanan müsabakanın biletleri, maça saatler kala tükendi.

BGM'de tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken kapalı gişe oynanan karşılaşmada taraftarlar, ay-yıldızlı bayraklarla milli maç heyecanını yaşadı.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı

Türkiye: Şehmus Hazer 10, Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 19, Ercan Osmani 2, Alperen Şengün 26, Sertaç Şanlı 5, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim 5, Berk İbrahim Uğurlu 2, Furkan Korkmaz 10, Adem Bona 8, Erkan Yılmaz 2

Karadağ: Allman 13, Vucevic 9, Slavkovic 9, Hadzibegovic 4, Vuceljic, Mihailovic, Simonovic 20, Tomasevic, Jovanovic 4, Zivanovic, Nikolic 3, Drobnjak 23

1. periyot: 26-24

Devre: 47-49

3. periyot: 76-64

5 faulle çıkanlar: 28.26 Nikolic, 34.03 Vucevic (Karadağ)

